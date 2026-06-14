POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Saqueos en comapa´s, urge reordenamiento

La opacidad administrativa en las comapa´s de Tamaulipas es un tema viejo, pero no por ello insalvable su reordenamiento. Desde fines del siglo pasado, el sistema político imperante, las denominó “las cajas chicas”, utilizadas para solventar gastos que no podían o no debían cubrirse con recursos del erario público, era el caso de las campañas políticas. Ahora que están bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado, se puede apreciar que casi el 80 % de sus presupuestos de 2024 no fue justificado o respaldado debidamente.

Desde luego esa antigüedad no legitima la sustracción de recursos en estos organismos. Hoy las comapa´s de Tamaulipas, se revisan escrupulosamente (como siempre debió haberse hecho) por la Auditoría Superior del Estado, con todo lo que representa el hecho que más de 11 mil 300 millones de pesos, presenten observaciones, es decir que no estén sustentados o justificados debidamente en sus cuentas públicas de 2024.

El problema adquiere mayor relevancia cuando vemos que esos 11 mil 300 millones de pesos forman parte de un total de 14 mil 414, lo que representa que el 78.40 % de lo ejercido, no cuenta con el respaldo o comprobación que requiere y exige la ley.

En el Congreso local de Tamaulipas, afloraron estas irregularidades durante la revisión de las cuentas públicas, lo que dio lugar a que la diputada Elvia Eguía Castillo expusiera la urgencia de una operación de reingeniería administrativa en las comapa´s.

La pregunta que nos hacemos, es si en esta ocasión fincarán responsabilidades a los saqueadores de las comapa´s, o será una llamarada de petate, como tantos otros capítulos en la vida de las instituciones, que no pasan de juicios mediáticos, que el tiempo los sepulta, sin sanciones y sobre todo sin recuperar, aunque sea una parte de los faltantes.

Recordando a López Portillo: “¡Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear!” lo hizo cuando anunció la nacionalización de la banca privada y fue afirmación; nosotros decimos ¡Ya nos saquearon! Y preguntamos ¿Cuánto tiempo más saquearán las comapa´s?

EL EXIGENTE TERMÓMETRO POLÍTICO DE LAS GRADAS.- Ayer, hoy siempre, el más exigente termómetro político está en las gradas de cualquier evento deportivo. La presidenta Sheinbaum lo sabe, y por eso prefirió ser la Gran Ausente en el primer día del Mundial. No así, don Ricardo Salinas Pliego, que decidió someterse al veredicto del respetable y fue víctima de su imprudencia, le llovieron insultos y manifestaciones de repudio, no le valió ir acompañado de su familia y protegido por un fuerte aparato de seguridad.

Los videos que circularon en las redes, dan testimonio de este bochornoso episodio, ocurrido a la llegada del magnate al Estadio de la Cd. de México donde sería inaugurado el Mundial de Futbol 2026. Los saludos altisonantes a la progenitora de Salinas se dejaron escuchar sin recato alguno, de vendido y entreguista con Trump no lo bajaron.

Lo que debió ser una fiesta popular, fue en cambio un escenario de denuncia, de protesta por la violencia que se ha instalado en el país, por las desapariciones forzadas, y por un evento deportivo al que llamaron “El Mundial del Despojo”, por la reventa y altas sumas que costaba un boleto.

Hubo marchas, con contingentes de 100 y 200 personas, vestidos de negro, con pancartas y banderas rojas. Sin duda, esta fue una nueva versión de protesta que nunca antes se había visto en el escenario mundialista en México. En ese mismo horizonte, las madres buscadoras realizaron una manifestación, abordaron a los aficionados, a los que pidieron se unieran a su causa y que no participaran en el evento inaugural del mago evento deportivo.

Estas madres buscan a sus hijos, porque aseguran que el gobierno no lo hace, reprocharon la celebración de la fiesta del balón, mientras más de 133 mil personas han desaparecido, sin que ninguna autoridad haga algo por localizarlas.

CONSTRUIRÁ GATTÁS AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA. – El Gobierno de Victoria, que preside Eduardo Gattás Báez, le sigue apostando al desarrollo y modernización de la infraestructura educativa, particularmente en el nivel básico. En esa consideración, puso en marcha la construcción de un aula didáctica en la primaria Distribuidores Nissan N° 37 de la colonia Vamos Tamaulipas.

Gattás le apuesta al futuro de niñas y niños, en este caso de la primaria Distribuidores Nissan N° 37, de la colonia Vamos Tamaulipas, y ahí estuvo el el alcalde para poner en marcha las obras de construcción de un aula didáctica, lo cual significa más espacio para aprender y mejores condiciones para la enseñanza, en ese marco el Edil reiteró que su gobierno seguirá invirtiendo en la educación de “quienes mañana serán los profesionistas, los emprendedores y los líderes de nuestra ciudad”.

La alumna de 6º grado, Dominic Romina García tuvo a su cargo un mensaje en el que señaló: “Cuando entremos a esa nueva aula vamos a recordar que alguien confió en la educación pública y en los niños de Victoria. ¡Gracias por trabajar por las escuelas! y ¡gracias por escucharnos!

Hubo algarabía, vivas y porras de alumnos, maestros y padres de familia para agradecer esta obra, y en esa ocasión, el director del plantel, Mtro. Juan Antonio García Báez, agradeció a las autoridades por garantizar espacios dignos a la educación en Victoria; por transformar la realidad de nuestras aulas.