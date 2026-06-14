Fortalecen SRHDS y CONAGUA coordinación para la gestión sustentable del agua en la Cuenca San Fernando-Soto La Marina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Junio 14 de 2026.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social participó en la 13ª Reunión de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca de los Ríos San Fernando-Soto La Marina, donde se analizaron acciones estratégicas para impulsar la gestión sustentable de los recursos hídricos en esta región del estado.

Durante la sesión se presentó el programa de trabajo 2026 del Consejo de Cuenca, así como la actualización de las reglas de integración, organización y funcionamiento de este órgano de coordinación, con el objetivo de mejorar su operatividad y los mecanismos de participación entre instituciones y usuarios del agua.

Asimismo, se expusieron el pronóstico meteorológico, el monitoreo de sequía y la situación hidrológica de la cuenca, información que permitirá fortalecer la planeación y la toma de decisiones para el manejo eficiente del recurso hídrico.

La reunión fue encabezada por el director general del Organismo Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua, Jaime Cano Pérez, y contó con la participación del secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, así como de Horacio del Ángel Castillo, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el Consejo.

Quiroga Álvarez subrayó que, a través de estos espacios, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social refrenda su compromiso de continuar impulsando una gestión más eficiente, ordenada y sustentable del agua en Tamaulipas.