Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipas vive el mundial

*Se reinaugurar la canchita Borja, (la Borjita)

El gobernador del estado Américo Villarreal Anaya inicia esta semana en un ambiente futbolero dentro del Campeonato Mundial de Fútbol, donde México es sede. La decisión de hacer los Honores a la Bandera de esta semana en una cancha de fútbol denominada “Enrique Borja”, ubicada en la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines de Ciudad Victoria, y no esta vez en una escuela, en una plaza o en palacio de gobierno y ni en un estadio ya conocido por todas y todos, nos muestra como el espíritu mundialista se vive en todo el país durante todo este mes, desde el 11 de junio al 19 de julio. Días en que todo el país será testigo por tercera vez de un campeonato mundial de balompié.

En estas semanas el tema principal será a diario el fútbol desde muy temprano hasta muy tarde, según la hora en que se jugarán los partidos entre 48 selecciones, y que además, tendrán la buena noticia de que el equipo mexicano empezó ganando frente a Sudáfrica, con una diferencia de dos goles, lo que contará mucho para el pase a la siguiente ronda, por lo que no podemos descartar que México pueda jugar un papel sobresaliente en los partidos y en las rondas que vienen en las próximas tres semanas. Así que, al empezar México ganando, empezó ya con el PIE DERECHO, lo que debemos de festejar y tomar en cuenta porque se demuestra que la afición mexicana está respaldando con todo a nuestro equipo representativo en este campeonato.

Seguramente el gobernador Américo Villarreal en la Ceremonia Cívica de este lunes, destacará el papel que México viene jugando en este torneo, al ser en este mundial anfitrión de más de 48 selecciones, que son lo mejor del fútbol en todo el planeta. Seguramente el gobernador hará votos para mostrar cómo en estos momentos y siempre tenemos que apoyar los colores nacionales en todo en lo que México forma parte y en este caso organice para el bien del deporte. Claro que se puede figurar y destacar más que en otras ocasiones cuando se es local y se tiene el apoyo de la afición y de todo un país que tiene al fútbol como deporte nacional. Seguramente México seguirá avanzando y ganando en este campeonato.

Buen tino del gobernador de hacer los honores de esta semana en una cancha, lo que demuestra la confianza que tenemos los tamaulipecos en nuestros colores, en nuestro equipo y en nuestros futbolistas. Seguramente seguiremos avanzando en este torneo cómo ganadores en donde se ha visto desde su inicio el apoyo en todos estos afanes de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quién ha apoyado siempre para que este campeonato presente las fortalezas de México y se conozca mejor en todo el mundo.

Total, la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera de este lunes 15 de junio 2026, le toca organizar y desarrollar al Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), dependencia que forma parte de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) que dirige Silvia Casas González. Y obvio, los encabezará el gobernador Américo Villarreal Anaya, donde se aprovechará para reinaugurar la canchita Borja, (la Borjita), la cual se le hizo mejoras para el bien del deporte infantil.

NOTAS CORTAS

1.- Gana México en la Placita Olvera de en los Ángeles California. Narro esto por razones familiares. El partido de futbol entre México y Sudáfrica fue visto en los Ángeles California por miles de mexicanos en la conocida Placita Olvera, lugar icono a donde llegaron los primeros mexicanos que fueron a trabajar a los Estados Unidos, lo que demuestra que los mexicanos donde quieran que estén, siguen unidos apoyando a México. Ahí en esa Placita se codearon y se festejaron los 2 goles de México frente a Sudáfrica. Y vamos por más.

2.- Por cierto, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, es una figura constantemente buscada por los diferentes medios de comunicación, sobre todo en los Honores a la Bandera de los lunes. Su presencia mediática se debe al impacto institucional de la máxima casa de estudios, sus posicionamientos sobre educación superior y su constante coordinación en proyectos con el Gobierno Estatal y Federal. Tan es así que ha puesto muy en alto esta institución y ha sido ejemplo nacional. Bien por ello.

3.- Por si no lo sabe aquí en dialogando se lo decimos. La que sigue sonando fuerte en la pasarela para la gubernatura a su modo y desde afuera, es Tania Gisela Contreras López, que en el ejercicio de su caso se sigue moviendo para hacer un buen papel y que sea tomada en cuenta para la grande de Tamaulipas. Hemos hablado en otros momentos que habrá dos ternas para la gubernatura, una terna de hombres y otra de mujeres. No cabe duda que Tania Contreras no ha salido de la terna de mujeres que pueden llegar, así que no la pierda de vista en el futuro inmediato y reciente.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.