Beneficia DIF Tamaulipas a más de 2 mil 500 personas con discapacidad a través de Lazos de Esperanza

Con dotaciones de pañales y toallas húmedas, se brinda apoyo a personas con discapacidad motriz y neuromotriz de los 43 municipios del estado mediante tres entregas al año

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Junio 14 de 2026.- Como parte de las acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, entregó 4 mil 866 apoyos integrales a 2 mil 510 personas con discapacidad motriz o neuromotriz de los 43 municipios del estado, a través del programa Lazos de Esperanza.

Cada año, este programa realiza tres entregas que incluyen 240 pañales de acuerdo con la talla de la persona beneficiaria y dos paquetes de toallas húmedas, contribuyendo a mejorar sus condiciones de higiene y bienestar, además de representar un respaldo para la economía familiar.

En esta ocasión, las entregas se llevaron a cabo del 29 de mayo al 9 de junio en diferentes sedes regionales ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado. Posteriormente, con el apoyo de los sistemas DIF Municipales, los apoyos fueron distribuidos de manera personalizada en los domicilios de las personas registradas en el padrón del programa.

Las sedes estuvieron ubicadas en los municipios de Victoria, Jaumave, Jiménez, Hidalgo, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, El Mante y Ciudad Madero, desde donde se coordinó la distribución hacia comunidades de los 43 municipios de Tamaulipas.

A través de Lazos de Esperanza, los Mensajeros de Paz continúan llegando hasta las localidades más alejadas del estado para acompañar y atender a personas y familias de atención prioritaria, llevando bienestar y apoyo solidario a quienes más lo necesitan.