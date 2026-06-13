Tula y Mier viven la fiebre mundialista: Sectur

-Cientos disfrutan con euforia los partidos del fútbol en los pueblos mágicos de Tamaulipas y participan en actividades recreativas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 13 de 2026.- Con una vibrante participación comunitaria y un ambiente festivo inigualable, los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, se han convertido en escenarios perfectos para vivir el Mundial de Fútbol 2026, mostrando la calidez, hospitalidad y alegría que caracterizan al pueblo tamaulipeco.

Las tradicionales plazas, calles empedradas y rincones históricos de estos dos hermosos destinos tamaulipecos se llenan de color y alegría, mientras se transmiten los partidos y se desarrollan múltiples actividades recreativas para toda la familia.

El Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez destacó el importante impulso que se está dando al sector turístico tanto a nivel nacional como estatal, “Gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y al compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, el turismo en Tamaulipas vive un momento de gran dinamismo y va por más”.

Indicó que el Mundial de Fútbol 2026, permiten posicionar nuestros Pueblos Mágicos como destinos atractivos, seguros y llenos de experiencias únicas.

El funcionario estatal señaló que los visitantes pueden disfrutar de las bellezas que ofrecen estos hermosos lugares, zonas gastronómicas con platillos típicos tamaulipecos, talleres infantiles, pantallas gigantes, juegos tradicionales, entre otros mas, que convierten cada jornada de fútbol en una verdadera fiesta popular.

De esta forma, Tamaulipas une el deporte, la cultura y el turismo para ofrecer una experiencia inolvidable durante la máxima justa futbolística del mundo, concluyó el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez.