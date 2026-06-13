Trabajo coordinado protege a becerros recién nacidos del gusano barrenador

El Mante, Tamaulipas.- Junio 13 de 2026 .- Como parte de la estrategia sanitaria impulsada para prevenir y combatir la presencia del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, continúa fortaleciendo las acciones coordinadas con los municipios mediante la aplicación preventiva del producto Exzolt en becerros recién nacidos.

A través de este esquema de colaboración, se distribuyeron un total de 10 mil dosis de Exzolt en los municipios de El Mante y Altamira, con el propósito de proteger al hato ganadero y reducir el riesgo de infestaciones provocadas por la mosca del gusano barrenador.

El Director de Fomento Pecuario, Oscar Barrón López, informó que en el municipio de El Mante se distribuyeron 6 mil dosis de Exzolt, resultado de un esquema de coparticipación en el que el Gobierno del Estado aportó 3 mil dosis y el municipio contribuyó con otras 3 mil.

De igual forma, en el municipio de Altamira se adquirieron y distribuyeron 4 mil dosis del producto, de las cuales 2 mil fueron aportadas por el Ayuntamiento y las 2 mil restantes por el Gobierno de Tamaulipas.

Barrón López destacó que este producto está dirigido exclusivamente a becerros recién nacidos con una edad no mayor a siete días, ya que aproximadamente el 80 por ciento de los casos de gusano barrenador se presentan en la zona umbilical durante los primeros días de vida de los animales.

Explicó que el Exzolt se aplica sobre el lomo del becerro para prevenir la presencia de la mosca del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), evitando que deposite sus huevecillos y se desarrolle la infestación en el animal.

Estas acciones son implementadas por personal de la Subsecretaría de Fomento Pecuario y Forestal bajo un esquema de colaboración entre el Gobierno del Estado y los municipios que se suman a las medidas de sanidad pecuaria, fortaleciendo la protección del hato ganadero tamaulipeco y contribuyendo a preservar la salud animal en la entidad.