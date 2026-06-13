Todo dispuesto para la Olimpiada Municipal el 17 y 18 de junio

Todo se encuentra dispuesto para la celebración de la Olimpiada Municipal Académica, Deportiva y Cultural, que impulsa por el Gobierno de Soto la Marina que preside Glynnis Jiménez Vázquez, y que se llevará a cabo el 17 y 18 del presente mes de junio.

Y como motivación a los estudiantes que van a participar en esta Olimpiada Municipal que fortalecerá el espíritu deportivo, académico y cultural, se mandaron colocar por parte del Ayuntamiento, pendones promocionales en las principales avenidas donde se da cuenta de la celebración de tan importante evento.

Hay un gran entusiasmo por parte de estudiantes, desde nivel preescolar, primaria, secundaria, nivel superior y superior hasta universitario y del Centro de Atención Múltiple (CAM), de manera muy especial, con lo que se reafirma el compromiso de la presidenta municipal con la inclusión y la sana convivencia.

Cabe hacer mención que en esta Olimpiada Municipal se incorpora la actividad de “Spelling Bee” dentro del área de inglés y un concurso de fotografía, ampliando las oportunidades para que el alumnado demuestre sus habilidades y talentos.

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios como el Polideportivo, el Gimnasio Municipal, la Casa de Cultura y la Explanada Municipal.

De manera extra oficial se tiene conocimiento que el evento inaugural de la Municipal Académica, Deportiva y Cultural se llevará a cabo en las instalaciones del Gimnasio Municipal.