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Invita SABG a taller de microdocumental

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 13 de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, concluyó el primero de dos talleres para construir “Microhistorias”, donde trabaja en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas, a través de “Lazos del Bienestar” y la Secretaría de Bienestar Social a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

El taller de microhistorias, que imparte Néstor Pérez Cardozo, Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), obedece a la atención y asesoría que las tres dependencias buscan brindar a las y los jóvenes interesados en participar en la convocatoria “Transparencia en Corto”, que este año integra la microhistoria como una de las modalidades a participar junto al cortometraje.

El primer taller se impartió en el Centro de Bienestar de la colonia Luis Echeverría con la asistencia de más de diez jóvenes y el 13 y 14 de junio se realizará en el Centro de Bienestar “Nuevo Santander”, ubicado en la avenida Chile, con Francisco de Gúemez, Nuevo Santander de 16 a 19 horas.

El taller es gratuito y está dirigido a jóvenes de 15 a 25 años de edad, que desean aprender a contar historias, hacer videos, conocer encuadres y en especial participar en la tercera edición de “Transparencia en Corto”.

A través de esta convocatoria las y los jóvenes tamaulipecos tienen la oportunidad con base en la agenda 2030 de acceder a oportunidades de aprendizaje que contribuyan al emprendimiento y difusión de la cultura de la legalidad en las nuevas generaciones, una de las metas que el gobernador Américo Villarreal Anaya, ha encomendado a esta dependencia.

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