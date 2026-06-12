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Unos mil 200 alumnos se espera participen en la Olimpiada Municipal: Lic. Rafael Lozano Ramírez

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Unos 1200 alumnos y alumnas se espera que participen en la Olimpiada Municipal que se organiza por parte de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez los días 17 y 18 de este mismo mes de junio, de acuerdo a lo que da a conocer el Lic. Rafael Lozano Ramírez.

Indica el Director de Educación del Ayuntamiento local, que se ha confirmado al menos la participación de 1,200 educandos de los diferentes niveles educativos en esta que será una auténtica fiesta de sana competencia en los ámbitos académico, cultural y deportivo de Soto la Marina.

“Nuestra alcaldesa desea que esta olimpiada se convierta en un marco de sana competencia, pero sobre todo que sea un marco y escenario para que los niños y las niñas de diferentes comunidades se puedan conocer y que independientemente de los resultados obtenidos se puedan hacer nuevos y mejores amigos entre sí”, resaltó nuestro entrevistado.

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