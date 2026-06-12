Rebasa la USJT los 10 mil egresos en cursos de formación y especialización policial

-Con estas acciones se contribuye al desarrollo profesional de elementos activos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 12 de 2026.- Con base en el compromiso de profesionalización permanente de las y los integrantes de las corporaciones de seguridad, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) registró un total de 10 mil 26 egresados de diferentes cursos especializados, de formación inicial y continua impartidos entre octubre del 2022 y abril del 2026.

Las capacitaciones y actualizaciones estuvieron dirigidas a integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

En lo que respecta a la SSPT, siete mil 77 elementos recibieron formación continua, principalmente de competencias policiales básicas; mil 119 egresaron de los cursos de formación inicial para Guardia Estatal y Policía de Proximidad; y 103 concluyeron la formación inicial de Custodios y Guías Técnicos.

Por parte de la FGJT 257 recibieron formación inicial para peritos, ministerios públicos y policías investigadoras; mientras que mil 470 egresaron de los cursos especializados entre los que se encuentran: Protocolo de Actuación Policial ante Casos de Violencia Contra las Mujeres y Feminicidio; Curso de Audiencia Intermedia; Curso de Etapa de Juicio; Curso de Técnicas de Litigación; Curso de Procuración de Justicia con Perspectiva de Género; y el Curso de Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables.

Además de contribuir al desarrollo profesional del personal activo, el rector, Jorge Lumbreras Castro, destacó que estas capacitaciones favorecen la convivencia con estudiantes, lo cual enriquece la formación de las y los futuros profesionistas.