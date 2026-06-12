Participará el CBTA 271 en deportes y cultura en la Olimpiada Municipal 2026

Estudiantes seleccionados del CBTA 271 de Soto la Marina, participarán en la Olimpiada Municipal Académica, Deportiva y Cultural, que impulsada por la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, se llevará a cabo el 17 y 18 del presente mes de junio.

“Los alumnos que van a participar en deportes y cultura en este importante evento, se están preparando para dar lo mejor en esas disciplinas de las que se han convocado y están muy entusiasmados para poner muy en alto al CBTA 271 en esta Olimpiada Municipal”, indicó el Ing. Leonel Córdoba Montes en su calidad de director.

Dijo asimismo nuestro entrevistado, que reconoce la importancia que reviste dicha Olimpiada Municipal, ya entre otras cosas, fortalece lo deportivo y cultural, permitiendo asimismo una sana convivencia entre los estudiantes de los distintos niveles, ya que la participación es de alumnos de educación especial, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior.

Dijo finalmente el Ing. Leonel Córdoba Montes, que hay confianza en que los estudiantes del plantel a su cargo se coloquen en los mejores puestos dentro de su participación en la Olimpiada Municipal.