Llama Secretaría de Salud a fortalecer la cultura de la donación voluntaria de sangre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 12 de 2026.- “En este día, celebramos el regalo más valioso que un ser humano puede entregar a otro, que es la oportunidad de seguir viviendo, para ello, solo se necesita un gran corazón y empatía, para hacer posible que aumente la esperanza de vida de los pacientes con serias enfermedades”, expresó la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, al conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre.

Acompañada por el titular del IMSS Ordinario, Jorge Luis Aranza Aguilar, y otras autoridades, realizaron una serie de actividades enfocadas en la sensibilización sobre la donación de sangre bajo el lema “Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas”, además de reconocer a los donantes voluntarios.

Esta conmemoración, que cada año se lleva a cabo el 14 de junio, se enfoca en agradecer a los donantes voluntarios y no remunerados por sus contribuciones que salvan vidas, así como a sensibilizar sobre la necesidad permanente de realizar donaciones regulares para garantizar suministros de sangre seguros, suficientes y accesibles.

Hernández Campos agradeció la calidad humana de cada uno de los donantes, así como a las instituciones colaboradoras, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la asociación

Voluntad contra el Cáncer, que han sido pieza clave en cada campaña del Centro Estatal de

Transfusión Sanguínea, ya que con su contribución, fortalecen el sentido humano del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, quien respalda toda acción comprometida con el bienestar de la población.

Por su parte, el joven estudiante, Juan Carlos Carrizales Balboa, quien requirió de este tipo de donación, presentó su testimonio de vida y agradeció su solidaridad, porque gracias a ello regresó a su casa, ha podido cumplir con sus metas y disfrutar de la vida que le dieron la oportunidad de conservar, y aunque nunca sabrá quiénes lo ayudaron, esta decisión de donar tiene un impacto enorme en la vida de alguien.

Cabe mencionar que la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre tiene como objetivo impulsar el crecimiento sostenido de la donación de sangre regular, voluntaria y no remunerada en todo el mundo; inspirar a nuevas generaciones de donantes; destacar la contribución vital de los donantes de sangre a la salud y el bienestar; así como movilizar a los gobiernos para lograr el acceso universal a transfusiones de sangre seguras.

En el evento, que se llevó a cabo en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (Banco de Sangre) de esta ciudad, se contó con la asistencia del director de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; la directora de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; y la directora de la unidad sede, Juana María Cárdenas Serna, así como la donadora voluntaria Noemí González Vázquez.