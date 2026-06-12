Invita Fundación Qislhe a Jornada de Salud en SLM el 20 de junio

La Fundación Qislhe a través de su presidente, Alfredo Vargas González, invita a la sociedad marsoteña, a la jornada de salud gratuita que se llevará a cabo el próximo 20 de junio.

La cita es en las oficinas de la fundación en esta localidad, ubicadas en la Calle Lateral de la Carretera Nacional entre Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra, a un lado de Super Roca, a partir de las 10 de la mañana.

En la jornada de salud se ofrecerán servicios de rayos x, ginecología, utrasonidos y diagnósticos, densitometría (detección de cáncer de huesos), lentes graduados y gratuitos, prsoterapia para diabtéticos, aparatos auditivos, unidad dental, limpiezas y valoraciones, espirometrías (valoración de pulmones), quiropráctico, electrocardiogramas, consulta general y medicamentos.

El Presidente de la Fundación Qislhe da a conocer, que las acciones de salud se llevan para atender a la población altamente vulnerable en distintos municipios de la entidad, sin faltar por supuesto Soto la Marina, que es donde se iniciaron este tipo de jornadas.