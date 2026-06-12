Fortalecen vigilancia fitosanitaria para contener el cancro de los cítricos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 12 de 2026.- Con el firme compromiso de proteger la citricultura tamaulipeca y fortalecer las acciones sanitarias en el sector agrícola, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, encabezó una reunión de trabajo en la que fueron aprobados los protocolos de erradicación que se implementarán en los municipios del norte del estado como parte de la campaña para combatir el cancro de los cítricos.

Durante el encuentro participaron autoridades sanitarias, productores, comercializadores e industriales vinculados a la cadena productiva de los cítricos, quienes analizaron las estrategias y medidas que serán aplicadas para contener y eliminar los brotes detectados, evitando así su dispersión hacia otras regiones de Tamaulipas.

Entre las autoridades presentes destacó la participación del representante estatal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Humberto Vázquez Ramírez; del coordinador estatal de la Campaña contra Plagas de los Cítricos, Ricardo Álvarez; así como representantes de organismos productivos y del sector agroindustrial.

Antonio Varela Flores destacó que la sanidad vegetal es una prioridad para el Gobierno del Estado, por lo que se trabaja de manera coordinada con las instancias federales y los productores para atender oportunamente cualquier riesgo fitosanitario que pueda afectar la producción citrícola.

“Estas acciones son fundamentales para preservar la competitividad del sector, proteger el patrimonio de los productores y garantizar que la producción de cítricos de Tamaulipas mantenga los estándares de calidad e inocuidad que demandan los mercados nacionales e internacionales”, señaló.

Los protocolos aprobados contemplan medidas de vigilancia epidemiológica, control de movilización de material vegetal, monitoreo permanente en huertos, acciones de erradicación en zonas con presencia de la enfermedad y campañas de difusión orientadas a sensibilizar a la población sobre la importancia de reportar oportunamente cualquier síntoma asociado al cancro de los cítricos.

El objetivo principal de estas acciones es evitar la propagación de la plaga hacia las regiones centro y sur del estado, fortalecer la concientización de productores y ciudadanos, y avanzar en la erradicación de los casos detectados en las zonas vulnerables.

Finalmente, los participantes reiteraron su compromiso de mantener una estrecha coordinación institucional para salvaguardar la producción citrícola de Tamaulipas, una actividad estratégica que genera empleo, desarrollo económico y bienestar para miles de familias del sector rural.

Durante la reunión también estuvieron presentes Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola; Arturo Valdez Villarreal, representante de 4 Aces Citrus Tam; Hugo Sergio Delgado, del CESAVETAM; Miguel Ángel Huerta Lara, del CESAVETAM; y Alfredo Vanoye Mota, director de Agricultura.