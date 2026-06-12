EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el PRI dio un tremendo suspiro político tras el arrollador triunfo electoral del pasado domingo en el Estado de Coahuila…De las 16 diputaciones locales en juego, las ganó todas…Por allá anduvo desde días antes el tal ANDY LÓPEZ BELTRAN según esto de “operador” de Morena, pero días antes tiró la toalla y es que vio que su partido estaba en la lona, como finalmente sucedió…Ese tal ANDY quien se autonombra él mismo como el heredero del legado de su papá AMLO es todo un fiasco en terrenos de la política pues también cuestión de recordar como lo fue tiempo atrás en Durango en donde también salió apaleado electoralmente hablando…Ese tipo el tal ANDY de política sabe lo que el grueso de los mexicanos sabemos de astronautas, es decir, nada…Pero que tal para los negocios millonarios que el amparo del poder ha sabido realizar y que le permiten vivir como rey aun cuando en su relajada vida ha tenido que trabajar…A pero en el colmo de sus descaros se atreve a decir que “primero los pobres”…Total que el tricolor dio un mensaje de permanencia dentro del escenario político en nuestro país tras destrozar en las urnas a los candidatos de Morena…De 16 el PRI ganó 16…TODAS!…Creo que derrotas como la de Coahuila no le vienen del todo mal a los del partido guinda y es que se traían una borrachera política enorme y llenos de prepotencia y de vanidad…Resultados como el de Coahuila les permitirán a los Morenos el bajarse de la nube en la que andan y llegar a la razón de que también ellos tienen puntos débiles y que para nada es que sean invencibles…Sino todo lo contrario…El pueblo da y el pueblo quita, con todo y las dádivas que recibe…Se quejan los dirigentes de Morena de que el PRI dio esto y repartió esto otro que fue y que vino que fue una elección de estado y otras tantas cursilerías más que no tienen la menor razón de ser…Como si el gobierno federal no hubiese metido los codos y las manos también en dicha elección por medio de los miles de apoyos clienterales a favor de los abanderados de Morena…No es posible que en Morena solamente le den validez a las elecciones cuando ellos ganan y las descalifiquen cuando pierden…Se entiende que todavía estamos viviendo en un país de democracia y entonces todos los partidos están en posibilidades de ganar y de perder…Así es esto…Nada de lloriqueos…Por cierto el dirigente del PRI en Soto la Marina JUAN HERRERA MORALES me expresó su satisfacción por el triunfo de su partido en Coahuila y ya con su estado de ánimo al mil me comentó que en este municipio van a participar en las elecciones del próximo año y con todas las posibilidades de seguir haciendo historia de la buena…Como ya lo he comentado en este espacio se le debe de reconocer a JUAN HERRERA por haber tomado el timón del barco priista en tiempos de enormes dificultades económicas, de militancia y otras tantas más…La victoria electoral en Coahuila tampoco es que por automático se va a replicar en todo el país pues finalmente, cada estado y cada municipio tiene sus propias particularidades y no es como para que de manera irresponsable se pongan a echar las campanas al vuelo…Sin la menor de las dudas que en adelante el PRI va a ganar más procesos como de igual manera va a perder en otros más ya sea contra Morena como contra el PAN o MC entre todas…Pero definitivamente el resultado en Coahuila le ha inyectado a los priistas una enorme dosis de oxigeno político…En otro orden de ideas la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ salió buena en el tema de la realización de obra pública y es que las obras en nuestra comunidad no se detienen en momento alguno…El electorado marsoteño es impredecible a la hora en que emiten su voto…De ahí que no se puede adivinar el destino que a su sufragio le darán en las elecciones de este año…Les comento esto porque hay voces que aseguran que GLYNNIS está palomeada para ir por su propia reelección en el 2027…Aunque en política como en la vida misma nada es hasta que es…Pero viene a colación este comentario porque aunque las obras no por fuerza se convierten en votos, pero si se tiene el antecedente de ser una alcaldesa que sabe realizar obras para la comunidad entonces se facilita en gran medida el volver a recibir el apoyo de la gente…Pero a este tema aún le queda mucha tinta por derramar…Se empieza a calentar el ambiente en las escuelas del municipio ante la proximidad de las olimpiadas que habrá de organizar la administración local a cargo de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ los días 17 y 18 del presente mes de junio en esta localidad…Será una gran fiesta deportiva, educativa y cultural para los estudiantes de los diferentes niveles de Soto la Marina…Igual de cierto que NEY TAVARES fue en su momento el precursor de estas olimpiadas que aparte del tema de la competencia en sus diferentes vertientes, también generan en una sana convivencia entre los participantes y a muchos niños de la zona rural les sirve de una inolvidable experiencia como dormir en un hotel con aire acondicionado y otras situaciones que de manera personal se van a convertir en un hermoso recuerdo de vida…Por cierto en la escuela telesecundaria de Tampiquito han estado acelerando sus ensayos y entrenamientos rumbo a la olimpiada y por ello es que el pasado martes pudimos saludar al director, FRANCISCO JAVIER DE LEON ARRATIA observando la preparación de los equipos de volibol en la explanada de la plaza principal de esta localidad…En otro orden de ideas me comentó el técnico del programa federal “Sembrando Vida” VICTOR HINOJOSA YAÑEZ que el pasado miércoles se impartió una capacitación a los grupos del Ejido Francisco Villa y del Poblado Las Tunas referente a la elaboración de Shampoo de Romero por parte de funcionarios del programa de este municipio…Serán 121 los alumnos que por parte de la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” estarán participando en la Olimpiada Municipal Académica, Deportiva y Cultural de acuerdo a lo que me comentó el director ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ…Esta prestigiada institución tendrá representación en todas las disciplinas por lo que se espera que obtengan muchos primeros lugares en esta que será una auténtica fiesta de la competencia, pero sobre todo de la convivencia estudiantil de nuestro municipio…En serio que son de risa las declaraciones de la dirigente nacional de Morena ARIADNA MONTIEL en cuanto a que la elección en Coahuila fue una elección controlada por el gobierno de ese norteño estado…Y que acaso el gobierno federal no se mete en todas las elecciones habidas y por haber?…Dice la dirigente de Morena que el PRI en Coahuila compró votos por miles…Puede ser pues quien les dijo que la política es de monjitas de la caridad…Se vale que la gente agarre dinero, pero eso sí a la hora de emitir su voto en la soledad de la urna nadie les mueve el dedo para que voten por partido alguno…En la soledad de la urna el elector sabe por quién votar y es que en ese momento nadie lo presiona…Todos sabemos que MORENA es el brazo político aliado del gobierno federal y nadie se espanta de ello…Así era el PRI cuando gobernaba y así era el PAN cuando fueron gobierno…MORENA recibe el apoyo del gobierno de CLAUDIA como lo recibió en tiempos de AMLO…Que ahora las cosas en Coahuila no les hayan funcionado a los Morenistas, esto es otra cosa…Increíble que MORENA quien se ha despachado con la cuchara grande en prácticamente el 80 por ciento del país a través de la compra de votos mediante la entrega de apoyos sociales, ahora se nieguen a reconocer su derrota en Coahuila…Definitivamente a los guindas no les gustan los contrapesos políticos…Quieren todo!…Por cierto la dirigente nacional de MORENA hasta hace poco más de un mes era la secretaria de Bienestar en el país por lo que ahora en su calidad de dirigente de Morena tiene en su manos y a sus anchas el padrón de beneficiarios en Coahuila como de todo el país…Pero en lo que fue su primera tarea, perdió…Platiqué con unas personas de la zona norte de Soto la Marina que recuerdan el excelente trato que recibieron de JORGE LUIS GUAJARDO REYES cuando se desempeñó como coordinador del que ahora se conoce como programa estatal de Bienestar en Soto la Marina y me comentaron que si MORENA lo postula en su momento no dudarían en darle su apoyo…Y la verdad es que si le buscamos el buen JORGE tiene el respaldo político de no pocas familias marsoteñas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…