Refuerza COEPRIS estrategia para prevenir fraudes y usurpación de funciones

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Junio 11 de 2026.- Como parte de las acciones preventivas para evitar actos de fraude y usurpación de funciones, la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios reforzó la estrategia de difusión y acompañamiento dirigida al sector regulado y a la población en general.

Mario Rebolledo Urcadiz, titular de COEPRIS en el estado dijo que estas acciones incluyen reuniones informativas con colegios, cámaras empresariales y asociaciones civiles, así como campañas de orientación a través de redes sociales, material impreso y los Centros Integrales de Servicios de la COEPRIS, para que los usuarios conozcan sus derechos.

Exhortó a las y los propietarios de establecimientos a conocer sus derechos y en una supervisión verificar la identidad del personal que realiza visitas sanitarias y en su caso denunciar cualquier situación irregular ante las autoridades correspondientes.

“Ningún servidor público está autorizado para solicitar o recibir dinero por la realización de actividades de vigilancia, inspección o verificación sanitaria, ya que estas acciones forman parte de las atribuciones que la autoridad ejerce en protección de la salud de la población”, dijo.

El Comisionado estatal recordó que todo verificador sanitario debe portar una credencial oficial vigente con elementos de seguridad y un código QR que permite validar su identidad a través de una plataforma federal. Además, debe presentar una orden de visita oficial que contiene la fotografía del verificador, sus datos de identificación y la información del establecimiento sujeto a revisión.

La estrategia de difusión para evitar fraude, usurpación de funciones y de derechos del usuario se lleva a cabo por parte de la COEPRIS a través de medios de los diferentes medios de comunicación, redes sociales, cámaras, organismos empresariales y de servicios sujetos a verificación y/o acompañamiento.