Reconocen con puesta en escena legado de Amalia González Caballero

-El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) rinde un homenaje a la escritora y diplomática nacida en Jiménez, Tamaulipas, a través de un espectáculo multidisciplinario en torno a su 40 aniversario luctuoso

Ciudad Victoria.- Junio 11 de 2026.- Bajo el nombre “Amalia” se presentó un espectáculo de música, teatro y danza en el Centro Cultural Tamaulipas, específicamente en el teatro que lleva el nombre de la homenajeada: Amalia González Caballero de Castillo Ledón.

Luego de un homenaje luctuoso realizado en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México la semana pasada, a cuatro décadas de su partida, el escenario se llenó de vida en la capital tamaulipeca, un evento realizado ayer miércoles.

“Un solo homenaje no sería suficiente, así que hoy nos encontramos rindiéndole un sentido reconocimiento de una forma en la que ella, seguramente, se sentiría complacida: a través del teatro”, dijo el director general del ITCA, Héctor Romero – Lecanda.

“El legado de Amalia es uno que no pierde ni perderá vigencia, porque se siente en el día a día, en el andar cotidiano que se expresa desde la dignidad humana”, agregó previo a la presentación de la puesta en escena.

Bajo la dirección de Demetrio Ávila y Larisa López, la obra contó con las actuaciones de Blanca Holguín, Jesús Náñez, Sandra Balderas, Gisela Sammet y Elliot Ruelas, además de la voz del tenor Ludwig Jasso.

El Conjunto Típico Tamaulipeco y la Banda de Música del Gobierno del Estado estuvieron para formar parte del ensamble artístico, mientras que la escenografía e iluminación corrió a cargo de Roberto Escobedo.

“Amalia”, recorrió a través de un espectáculo de formato corto algunos pasajes de su vida y los logros más significativos de quien trabajó en el servicio público, la promoción cultural y la diplomacia.

Ante los aplausos y el recibimiento del público, el director general del ITCA anticipó a nombre del Gobernador Américo Villarreal Anaya que el proyecto seguirá girando por el estado, con nuevas funciones en la capital tamaulipeca y demás municipios, empezando por Jiménez, Tamaulipas, de donde Amalia era originaria.

En el teatro principal del Centro Cultural Tamaulipas se develó su nombre completo para reconocer su trayectoria y alcance, ya que anteriormente se presentaba abreviado.