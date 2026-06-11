Promueve SST detección temprana del cáncer de próstata

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 11 de 2026.- Ante los desafíos de crear una cultura de prevención en la población masculina, en el Día Mundial del Cáncer de Próstata, se impulsan acciones para promover la detección temprana.

La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, dijo que los retos se centran en la prevención de este padecimiento y no esperar hasta que inicien los síntomas, para ello es necesario realizar la exploración clínica de próstata o un estudio de laboratorio de antígeno prostático específico, el cual se realiza mediante una muestra de sangre.

“Estamos fortaleciendo las acciones preventivas para detectar este padecimiento antes de que inicien los síntomas, ya que el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres y si se detecta de manera temprana y es tratada a tiempo, es curable”, destacó Hernández Campos.

En Tamaulipas se cuenta con servicios de urología reconocidos, por ello se recomienda a los hombres que cuentan con 40 años o más, a que acudan a las unidades de salud para informarse y realizarse las pruebas necesarias para detectarlo de manera temprana.

De igual manera, se cuenta con los elementos necesarios para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes y especialistas médicos para la debida atención del cáncer de próstata.

Indicó que en las primeras etapas, este tipo de cáncer puede no registrar signos, ni síntomas, pero se debe poner especial atención cuando se presenta flujo de orina débil o interrumpido; ganas repentinas de orinar y aumento de la frecuencia; dificultad para iniciar el flujo de orina y para vaciar la vejiga por completo; dolor o ardor al orinar; dificultad para tener una erección, presencia de sangre en la orina o el semen, así como dolor de espalda, las caderas o la pelvis.

Aunque no es un factor determinante, si hay mayor incidencia de casos en pacientes que tienen antecedentes en la familia, pero también existen factores de riesgo que podemos modificar, como el consumo en exceso de carne roja y productos lácteos, beber alcohol, fumar y tener obesidad o sobrepeso.