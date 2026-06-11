Incrementará Tamaulipas más de 2500 MW con proyectos eólicos

Ciudad Victoria.- Junio 11 de 2026.- Con la aprobación de 6 proyectos eólicos que se instalarán en el estado, como resultado de la Convocatoria para Esquemas de Desarrollo Mixto para la región Noreste de la Comisión Federal de Electricidad en conjunto con la Secretaría de Energía del Gobierno de México, Tamaulipas tendrá un incremento de capacidad instalada de 2,532 MW, derivado de la aprobación de seis proyectos eólicos.

El Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez y el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, informaron que estos proyectos se instalarán en los municipios de Casas, Méndez, Reynosa y Matamoros.

“Estos resultados posicionan a Tamaulipas como uno de los principales referentes nacionales en energías renovables y refleja el compromiso del gobernador Américo Villarreal con el desarrollo sostenible, la innovación tecnológica y la protección del medio ambiente”, agregó el subsecretario Rendón.

En el Municipio de Méndez se instalarán los proyectos: “Montecristo” con 510 MW y “El Guajillo” con 460 MW. En Reynosa se instalará el proyecto “Santa Gertrudis” con 503 MW y el “Delaro” con 175 MW.

En Matamoros se construirá el proyecto “Energeo Los Molinos” con 171 MW y en Casas, el proyecto denominado “El Chorro” con 705 MW, siendo el más grande de los 6 anunciados.

Rendón Mares puntualizó que la construcción de estos parques eólicos iniciará a principios de 2027, teniendo como meta finalizar en diciembre de 2028 o a principios del año 2029.

El secretario, Walter Ángel, señaló que actualmente Tamaulipas se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional en generación de energía eólica, con 13 parques eólicos en operación ubicados en los municipios de Llera, Güémez y Reynosa, contando con una capacidad instalada en energía eólica de 1,733.7 MW, lo que representa el 20.2% de la capacidad a nivel nacional.

Ambos funcionarios señalaron que, una vez que entren en operación los proyectos mencionados, Tamaulipas podrá avanzar hacia la primera posición en generación de energía eólica en México.