Fortalecen ITM y COLTAM alianza estratégica en materia de movilidad humana en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Junio 11 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) y el Colegio de Tamaulipas (COLTAM) llevaron a cabo la firma de un Convenio de Colaboración Académica e Institucional con el propósito de consolidar una alianza estratégica orientada al fortalecimiento de la investigación, el análisis y la generación de propuestas en materia de movilidad humana en el estado.

El director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado informó que la firma de este convenio no constituye únicamente un acto administrativo, sino la formalización de una visión compartida entre el ámbito institucional y el académico, que reconoce la necesidad de producir conocimiento especializado para atender la complejidad y la volatilidad de los fenómenos migratorios que impactan a Tamaulipas.

Rodríguez Alvarado destacó que este tipo de alianzas se inscriben en la visión del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la generación de conocimiento aplicado como base para el diseño de políticas públicas más humanas, eficaces y sustentadas en evidencia.

Entre las iniciativas que actualmente desarrollan ambas instancias, destaca la coproducción de un manuscrito especializado sobre niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad de circuito en Tamaulipas, esfuerzo académico e institucional en el que participan el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, el Colegio de Tamaulipas y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), para documentar una de las expresiones más sensibles y complejas de la movilidad humana en la región fronteriza.

Durante la ceremonia, el funcionario estatal destacó que la movilidad humana representa diversos retos para Tamaulipas, por lo que es fundamental fortalecer la colaboración entre instituciones y academia para generar mejores políticas públicas en beneficio de las personas en contexto de movilidad.

Por su parte, el rector del Colegio de Tamaulipas, Marco Antonio Moreno Castellanos, destacó que esta alianza fortalece la vinculación entre la academia y el sector público, permitiendo que la investigación y el conocimiento generado contribuyan a la comprensión de los fenómenos de movilidad humana y al diseño de políticas públicas más efectivas, con una visión socialmente responsable y sustentada en evidencia.

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y el Colegio de Tamaulipas agradecieron la presencia de las invitadas e invitados especiales que atestiguaron este acto, el cual trasciende la formalización de un convenio para consolidarse como un instrumento de articulación institucional y académica orientado al fortalecimiento de la gobernanza migratoria en Tamaulipas.