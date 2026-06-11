Fortalece Tránsito Estatal seguridad vial con operativo radar, proximidad y educación

-En el Día Mundial de la Seguridad Vial se redobla la orientación en los tramos de su jurisdicción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 11 de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró su compromiso de trabajar para reducir los factores de riesgo en los tramos asignados a su personal operativo, asimismo, se enfatizó el llamado a la población para respetar los señalamientos y límites de velocidad establecidos.

Al ser el exceso de velocidad uno de los principales factores que originan los accidentes con traumatismos que derivan en el fallecimiento o lesiones graves para las víctimas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el director de Tránsito Estatal, Juan Manuel Martínez Luévano, comentó que una de las medidas implementadas fue la activación del “Operativo Radar” en el tramo Juan Capitán-El Chihue de la Carretera Estatal 126 Rumbo Nuevo.

Tras detectarse en esta zona un importante número de accidentes originados por esta causa, se aplican infracciones que van desde las cinco hasta las 45 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas a cualquier conductor que supere el límite señalado.

A la par de este operativo, comentó que el personal de Tránsito Estatal participa también en el de “Moto Segura” en municipios como Ciudad Mante, en el cual también tienen presencia.

“La principal función es tener identificados a los conductores y propietarios de esas motocicletas y así evitar, además de accidentes, algún hecho delictivo que se comenta a bordo de este tipo de vehículos”, explicó.

Sin embargo, destacó que el principal elemento para lograr un cambio en la cultura vial, es la educación, por lo que a la par de sus funciones operativos, el personal de Tránsito Estatal lleva a cabo acciones de orientación y proximidad en planteles y espacios públicos dirigidas a la población en general.