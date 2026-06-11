Economía y CIEST acuerdan fortalecer promoción económica y atraer inversiones al sur de Tamaulipas

-Ninfa Cantú destaca 42 proyectos de inversión por más de 5 mil 806 millones de dólares en el sur de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Junio 11 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la promoción económica, la atracción de inversiones y el desarrollo de la zona sur de Tamaulipas, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), encabezados por su presidente, Marco Cortés Salazar.

Durante el encuentro, la titular de Economía presentó un panorama del desempeño económico de la región y destacó que, a la fecha, se han confirmado 42 proyectos de inversión en los municipios de Altamira, Tampico y Ciudad Madero, que representan una inversión superior a los 5 mil 806 millones de dólares y la generación de 8 mil 192 empleos.

Cantú Deándar subrayó que la llegada de estos proyectos confirma la confianza de empresas nacionales e internacionales en el potencial económico del sur de Tamaulipas, destacando su ubicación estratégica, infraestructura logística, capacidad industrial y conectividad con mercados nacionales e internacionales.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de impulsar acciones conjuntas que favorezcan la llegada de nuevas inversiones y fortalezcan la competitividad de la zona sur del estado, considerada una de las regiones con mayor dinamismo económico de Tamaulipas.

La secretaria de Economía destacó que el sur del estado se ha consolidado como una plataforma logística e industrial estratégica gracias a la fortaleza del Puerto de Altamira, su infraestructura, conectividad y capital humano especializado, factores que han permitido posicionar a la región como un destino altamente atractivo para la inversión.

Finalmente, la reunión permitió fortalecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y el sector empresarial para continuar impulsando proyectos que consoliden al sur de Tamaulipas como un destino estratégico para la inversión, el empleo y el desarrollo económico.