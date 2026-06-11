Destaca alumna de UT Matamoros en los Juegos CONADE 2026

Matamoros, Tamaulipas.- Junio 11 de 2026.- La rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), Diana Masso Quintana, felicitó y reconoció el esfuerzo de la alumna Gabriela Salazar Ponce por obtener la medalla de bronce en los Juegos CONADE 2026.

Indicó que la joven universitaria logró el tercer lugar en la prueba de relevo 4×100, con un destacado tiempo de 46.21 segundos, poniendo en alto el nombre de la universidad y de Tamaulipas a nivel nacional.

Señaló que este importante resultado refleja la disciplina, constancia, dedicación y pasión por el deporte que caracterizan a la joven atleta, quien se ha convertido en ejemplo de perseverancia y compromiso para la comunidad universitaria.

Destacó que la universidad mantiene un firme respaldo hacia las y los estudiantes que desarrollan su talento tanto en el ámbito académico como deportivo, impulsando una formación integral que motive a las nuevas generaciones a cumplir sus metas y representar con orgullo a la institución.

Manifestó que logros como el alcanzado por Gabriela Salazar inspiran a toda la comunidad universitaria a continuar esforzándose dentro y fuera de las aulas, demostrando que la dedicación y la disciplina son fundamentales para alcanzar grandes resultados.

Agradeció el respaldo y compromiso con el deporte y la educación del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por continuar impulsando oportunidades que fortalecen el talento y desarrollo de la juventud tamaulipeca.