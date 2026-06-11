Desarrolla SET competencias tecnológicas en personal educativo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 11 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) capacitó a servidores públicos pertenecientes a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), a través de los programas impartidos por el Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE) mediante plataformas digitales para el desarrollo de competencias tecnológicas y el uso de herramientas que coadyuven en su quehacer diario.

Durante el periodo del 17 de marzo al 13 de mayo, un total de 58 trabajadores de dicha subsecretaría, acreditaron de manera satisfactoria el curso de Excel intermedio, el cual fue impartido por especialistas en las instalaciones del Plantel 05 del CONALEP en Ciudad Victoria.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior junto con Orlando Daniel Vázquez Berrones, director del Centro Estatal de Tecnología Educativa, reconocieron a las y los participantes en dicha capacitación para posteriormente entregar las constancias a quienes acreditaron el curso tecnológico.

Destacó la importancia de la capacitación continua como una herramienta fundamental para enfrentar los retos actuales de la educación. De igual manera, exhortó a los participantes a seguir preparándose y aprovechando las oportunidades de formación que ofrecen las instituciones educativas del estado.

Por su parte, Vázquez Berrones recalcó que la capacitación continua es reflejo del compromiso que tiene el equipo de la subsecretaría. “Les damos el agradecimiento por seguir capacitándose, sabemos que estas herramientas nos ayudan a superar los retos del futuro y facilitan las actividades del día a día, les agradecemos a seguir creciendo y capacitándose como la gran familia SEMSyS“, precisó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la educación mediante la capacitación permanente del personal, impulsando una transformación educativa basada en la preparación, la innovación y el desarrollo profesional.