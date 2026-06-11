Conquistan estudiantes de Tamaulipas un lugar en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Junio 11 de 2026.- Estudiantes tamaulipecos vuelven a destacar en escenarios internacionales como resultado de su capacidad, disciplina y talento, con la participación que tendrán en los protocolos de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Ian Alexander Manzano Martínez, alumno de la Escuela Primaria “Antonio Álvarez Berrones”, de Ciudad Victoria, entregará el balón con el que se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica hoy en el Estadio Ciudad de México.

El alumno Ángel Gerardo González Sánchez entregará el balón al inicio del partido entre las selecciones de Corea del Sur y la República Checa. Mientras que Axcel Matías Jaramillo Chávez hará lo mismo en el encuentro que se disputará el 4 de julio, durante la etapa de octavos de final.

Los tres son estudiantes de la misma escuela primaria y obtuvieron este reconocimiento al integrar el equipo campeón nacional en 2025, bajo la dirección técnica del Prof. Ramón Cedillo, que representó a México en un torneo internacional.

Además, Estrella Analí Mora Reyes, alumna del CETis No. 71 de Reynosa, también participará en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al realizar el tradicional volado que determina qué selección elegirá el campo y el saque inicial del partido inaugural. Obtuvo este reconocimiento al ser parte del equipo que representó a México en el Mundial Escolar Internacional de Ciencias y Tecnología, celebrado en Chile.

Las y los alumnos tamaulipecos siguen brillando por sus habilidades dentro y fuera del aula, reflejo del compromiso del Gobierno del Estado que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa un sistema educativo que potencializa el desarrollo de las y los estudiantes en la entidad.