Apoyos sociales llegan a Bustamante, Tula y Soto la Marina

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 11 de 2026.- Habitantes de comunidades ejidales de Bustamante, Tula y Soto la Marina, recibieron apoyos como estufas híbridas, tinacos y material deportivo para las infancias, en el marco de la estrategia humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de la población tamaulipeca, informó la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González.

En recorridos frecuentes tanto en comunidades ejidales como en zonas urbanas, dijo que estos apoyos son entregados de manera directa y sin intermediarios, con el propósito de que las y los solicitantes se beneficien de los diferentes programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

Los ejidos atendidos fueron Plutarco Elías Calles, en Bustamante, la comunidad de Magdaleno Cedillo, del municipio de Tula y el Ejido Guadalupe Adame enclavado en Soto la Marina.

“Las políticas de inclusión que impulsa este gobierno cuentan con la característica que garantiza que las demandas básicas para el bienestar sean atendidas por medio de los apoyos sociales de manera directa y sin intermediarios”, reiteró Casas González.

Cada uno de estos apoyos guarda características específicas y pueden hacer una diferencia significativa en la economía familiar, como las estufas ecológicas y los tinacos para almacenamiento de agua que mejoran la calidad de vida y la salud de las personas al permitir la eficiencia en los hogares y el cuidado de los recursos naturales.

Estos apoyos provienen de esa visión, empatía y humanismo de nuestro gobernador que le preocupa el pueblo y quiere que estemos atentos a las necesidades de las familias, y que los recursos sean entregados directamente a quienes los necesiten”, explicó.

La titular de SEBIEN mencionó que la presencia en territorio es permanente para que la población que enfrenta algún tipo de carencia social, pueda manifestar sus necesidades y realizar las solicitudes correspondientes para que reciba los diversos apoyos con los que se cuenta en los programas de Atención Ciudadana para el Bienestar, Alimentando tu Bienestar, Comedores del Bienestar, Parques, Centros y Unidades de Bienestar e Impulsando tu Bienestar, entre otros.

Informó que este vínculo con la población es permanente, luego de reiterar que la presencia de personal de la SEBIEN está en cada municipio del estado, como respuesta a las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, que reflejan su compromiso con la transformación para el desarrollo integral de las y los tamaulipecos.