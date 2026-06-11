Américo y María de Villarreal llevan atención integral a las familias de Nuevo Morelos

Nuevo Morelos, Tamaulipas.- Junio 10 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, encabezaron una nueva brigada Transformando Familias, acercando servicios, programas y apoyos gratuitos a más de mil personas provenientes de 18 comunidades de esta región del sur del estado.

Las actividades se llevaron a cabo a un costado de la plaza principal del municipio, donde familias de Nuevo Morelos y localidades cercanas recibieron atención integral a través de las diferentes dependencias estatales, municipales y federales que participan en esta estrategia de cercanía y bienestar social.

En su mensaje a las y los asistentes, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró el compromiso de su administración de mantener una atención cercana a las necesidades de la población y continuar fortaleciendo los programas que generan bienestar para las familias tamaulipecas.

“Sepan que cuentan con el Gobernador, con el DIF estatal, y que estaremos muy atentos de seguir comunicándonos para extender estos grandes beneficios que también da un gobierno humanista que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que a través de sus programas de bienestar federal, que se suman los municipales y estatales, podamos seguir fortaleciéndonos y cada vez tener una mejor sociedad”, expresó.

Durante la jornada se entregaron apoyos alimentarios a las y los asistentes, además de descuentos para la obtención de licencias de conducir, certificados de educación para personas adultas, orientación sobre programas de escrituración y asesoría jurídica gratuita. También se brindaron consultas médicas, nutricionales y dentales, entrega de medicamentos, apoyos funcionales, graduación y entrega de lentes, así como recepción de solicitudes y peticiones ciudadanas.

Las brigadas Transformando Familias son una iniciativa impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas para acercar de manera directa la atención gubernamental a las familias tamaulipecas, facilitando el acceso a servicios y programas que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Estas jornadas de servicios dieron inicio en mayo en el municipio de Abasolo, en el marco de los festejos por el Día de las Madres. Posteriormente, llegaron a Llera y Antiguo Morelos, teniendo ahora como sede al municipio de Nuevo Morelos.

Como parte de esta estrategia de atención integral, las brigadas continuarán recorriendo durante los próximos meses municipios de las regiones centro, norte y sur de Tamaulipas, acercando servicios, programas y apoyos gratuitos a las familias ta