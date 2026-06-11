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Acerca STPS oportunidades de empleo y movilidad laboral a habitantes de Nuevo Morelos

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Nuevo Morelos, Tamaulipas.- Junio 11 de 2026.- Con el propósito de impulsar la vinculación laboral y acercar alternativas de empleo a la población, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Tamaulipas llevó a cabo una jornada de atención en el municipio de Nuevo Morelos, donde se ofrecieron diversas vacantes laborales, así como información sobre programas de movilidad interna y oportunidades de trabajo en el extranjero.

A través de la Coordinación Regional Mante, durante esta actividad, personal especializado brindó orientación directa a buscadores de empleo, dando a conocer opciones de contratación en distintos sectores productivos de la región, además de asesorar a quienes buscan incorporarse al mercado laboral formal o mejorar sus condiciones de empleo.

Estas acciones se realizaron siguiendo las instrucciones y con el respaldo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado una política de cercanía con la ciudadanía para garantizar que las oportunidades laborales lleguen a todos los municipios del estado, especialmente a aquellas comunidades donde el acceso a la información y a las vacantes suele ser más limitado.

Asimismo, se difundieron los beneficios de los programas de movilidad laboral, que permiten a las y los tamaulipecos acceder a empleos temporales y permanentes tanto en otras entidades del país como en el extranjero, bajo esquemas legales, seguros y con acompañamiento institucional.

Illoldi Reyes dijo que con estas jornadas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fortalece su compromiso de generar mayores oportunidades para las familias tamaulipecas, contribuyendo al desarrollo económico regional y a la mejora de la calidad de vida de la población.

Estas acciones forman parte de la política pública impulsada por el Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a promover el bienestar, la inclusión laboral y el desarrollo integral de las y los tamaulipecos.

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