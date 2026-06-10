Su suma Tamaulipas al Mundial Mujeres Libres 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 10 de 2026.- El próximo 12 de junio se llevará a cabo en Tamaulipas la inauguración del Mundial Mujeres Libres 2026, una iniciativa nacional impulsada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y con la colaboración del Instituto del Deporte de Tamaulipas, para promover la participación de las mujeres en el futbol.

La Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, informó que participarán ocho equipos conformados por 11 jugadoras provenientes de los municipios de Ciudad Victoria, Ciudad Madero, Altamira, Ocampo y Nuevo Laredo.

La ceremonia inaugural se realizará a las 17:00 horas en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en Ciudad Victoria, donde además se realizará la entrega de uniformes a las participantes.

El torneo se desarrollará durante dos días y concluirá el sábado 13 de junio con la premiación del equipo ganador, el cual representará a Tamaulipas en la fase regional que se llevará a cabo los días 4 y 5 de julio.

Benavides Villafranca destacó que esta iniciativa contribuye a visibilizar la participación de las mujeres en el deporte y fortalecer su presencia en todos los ámbitos de la sociedad.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado, a través del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, de continuar impulsando espacios que favorezcan el ejercicio de los derechos, la participación y el bienestar integral de las mujeres.