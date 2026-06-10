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Se suma Guardia Estatal a simulacro de respuesta y neutralización de artefacto explosivo

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 10 de 2026.-  Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y eficientizar la respuesta ante emergencias, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal de Ciudad Victoria, participó en el simulacro interinstitucional de artefacto explosivo.

Este ejercicio tuvo como sede el Centro Médico Oncológico, ubicado en la Calzada General Luis Caballero y contó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Bomberos y Guardia Estatal.

Por parte de la Guardia Estatal, efectivos implementaron un cerco de seguridad perimetral para resguardar la zona, agilizar el tráfico y garantizar la seguridad de civiles y cuerpos de emergencia.

Después de que personal  de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) simulara el aseguramiento y neutralización del presunto objeto sospechoso, elementos de la Guardia Estatal brindaron acompañamiento y custodia durante el traslado del artefacto hacia las instalaciones del 77° Batallón de Infantería, sitio en el que culminó de manera exitosa el simulacro.

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