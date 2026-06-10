Refuerza Guardia Estatal de Género acciones de proximidad en zonas urbanas y rurales de Matamoros

-La SSPT reafirma su compromiso con la construcción de la paz y fomenta la participación ciudadana

Matamoros, Tamaulipas.- Junio 10 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia ejercida principalmente contra grupos poblacionales en mayor condición de vulnerabilidad, personal de la Guardia Estatal de Género mantiene acciones de proximidad tanto en zonas urbanas como rurales de este municipio.

Mediante la instalación de módulos informativos en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, ubicada en la Zona Centro, y en el ejido La Gloria, elementos de esta corporación dieron a conocer los servicios brindados a través de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV).

Asimismo, se compartió información respecto a las diferentes modalidades y niveles en los que puede presentarse la violencia, así como los números 911 y 089 para emergencias y denuncias anónimas.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso con la construcción de la paz y fomenta la participación ciudadana.