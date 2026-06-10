Reactiva SEBIEN cancha de futbol en el Parque Pajaritos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 10 de 2026.- En el marco del Mundial Social México 2026, la secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González, reinauguró la cancha de fútbol del Parque de Bienestar “Pajaritos”, como parte del proyecto de infraestructura deportiva que puso en marcha la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el pais.

En su mensaje durante este evento que reunió a equipos de fútbol infantil y juvenil, a sus familias y entrenadores, dijo que el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya en línea con la política de desarrollo social que impulsa la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, ha dispuesto recursos financieros estatales que se suman a las aportaciones de la federación para que en Tamaulipas se construyan 26 canchas deportivas de fútbol cinco, siete y once.

En este caso de rehabilitación de espacios deportivos, dijo que la inversión estatal ha servido para dejar en condiciones óptimas al menos una cancha en cada municipio del estado, con lo cual se contribuye a generar un legado social de la Copa Mundial de la FIFA a todos los estados del país y desde luego a Tamaulipas.

Los trabajos de rehabilitación de la cancha del barrio de Pajaritos situado en el municipio de Victoria, consistieron en mejoramiento de la cancha, gradas, malla ciclónica, porterías y colocación de luminarias.

“Jóvenes, los vamos a ver jugar, lo más importante es que disfruten este partido y todos juntos cuidemos estas instalaciones que nos traen bienestar”, expresó Casas González.

Enseguida se hizo entrega de los reconocimientos a cada uno de los jugadores del equipo Toros FC por parte del entrenador Oscar Quintanilla Cayetano, quien emitió un mensaje de reconocimiento de parte de la comunidad participante y sus familias hacia el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“La reinauguración de esta cancha representa mucho más que una obra, representa una oportunidad para seguir fomentando los valores, la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia en nuestras nuevas generaciones. A nombre de las niñas, niños, jóvenes, padres y madres de familia expresamos nuestro más sincero reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya, por su compromiso con el bienestar de las familias y el fortalecimiento de los espacios públicos. Agradecemos también a la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González por impulsar acciones que permitan contar con espacios dignos, seguros y adecuados para su desarrollo”, pronunció.