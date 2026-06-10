POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Fox como la Chilindrina, “dice una cosa y dice otra…”

No solo el expresidente Vicente Fox ha dado marcha atrás en su percepción sobre el PRI, son muchos los mexicanos que piensan, “tiempos idos fueron mejores”. Sólo que, en su caso, el comentario tiene una proyección distinta, porque siendo un ente político, que criticó y calificó a los del Tricolor, de “mañosos, corruptos y malos para gobernar”, hoy festeje el triunfo de ese partido en Coahuila.

Pero Fox, realmente lo que festejó no fue el triunfo del PRI, sino la derrota de Morena. La circunstancia es que Don Vicente, durante mucho tiempo sostuvo una postura crítica contra el PRI, al que acusó de ser creador del dedazo y ejercer una línea que contraviene (o contravenía) a la democracia.

“Ya no queremos al PRI, hay que sacarlo de Los Pinos”, era su grito de guerra, pero “es de sabios, cambiar de opinión”, dice el refranero, de tal manera que las acusaciones de “autoritarismo” adjudicadas al Tricolor se convierte hoy en halagos y reconocimiento, que derivaron en una felicitación por su recuperación política por el caso Coahuila. Así lo expresó el expresidente.

COAHUILA NO FUE RECUPERACIÓN. – Solo mantuvo el poder, tanto Coahuila como Durango son los últimos reductos del PRI, sus gobernantes han sabido retener el poder, pero sobre todo ejercieron la convicción de defender su bandera política.

La circunstancia que merece ser analizada, es que, la operación política siendo responsabilidad del gobernante en turno, por alguna inexplicable razón, los hombres y mujeres que en 2018 ejercían el poder, no metieron las manos para hacer ganar a sus partidos políticos.

Rememorando a Felipe Calderón, “Haiga sido como haiga sido” los comicios federales de 2018 cambiaron el rumbo del país. Claro en ideología, porque México es tan rico y tan pródigo, porque derrocha y desperdicia la riqueza, y sobrevive; en esas condiciones se puede dar el lujo de tener gobiernos ineficientes, corruptos que vacían las arcas, y siempre sale a flote.

La cuestión es de acuerdo a la expresión de Fox, que desea “recuperación” de terreno por parte del PRI, o del PAN, debiéramos estar pensando en conquistar victorias donde hoy son oposición, y como dijera el propio ex presidente panista, que el Tricolor resurja como el Ave Fénix, de sus cenizas, “que sea para bien de México. Así lo expresó él.

ESTADO EN APOYO DE PRODUCTORES ENDEUDADOS. – A través del programa federal “Valor para Crecer”, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, de la que es titular, Antonio Varela Flores, busca resolver la situación productores, para que logren recuperar su acceso al crédito, el cual es fundamental para impulsar la productividad del campo tamaulipeco, especialmente entre pequeños productores.

Alrededor de 60 mil personas en todo el país mantienen adeudos con la extinta institución financiera; en el caso de Tamaulipas se tienen identificados a 8 mil 607 casos, de los cuales, 5 mil 514 corresponden a pequeños productores del sector agropecuario y pesquero, mientras que 3 mil 93 créditos fueron otorgados a mujeres.

El Gobierno de Tamaulipas hace un acompañamiento en apoyo de los productores para que estos logren recuperar su acceso al crédito, lo cual es fundamental para impulsar la productividad del campo, especialmente entre pequeños productores que requieren recursos para sembrar, invertir en infraestructura o fortalecer sus unidades de producción.

INAUGURA GATTÁS REMODELACIÓN DE CENTRAL DE AUTOBUSES.- Siempre haciendo equipo con el sector empresarial, el alcalde Lalo Gattás Báez, tuvo a su cargo la reinauguración de la Central de Autobuses de Victoria, donde fueron invertidos 90 millones de pesos en obras de remodelación, que le devolvieron funcionalidad. De esta manera se cuenta con instalaciones dignas y modernas, en la que es principal puerta de acceso a esta ciudad capital.

“Cuando sociedad y gobierno trabajan en equipo, los resultados se notan. Porque el desarrollo de una ciudad se construye sumando esfuerzos, generando confianza y pensando en el bienestar de las familias”, afirmó Gattás al agradecer a integrantes del Consejo de Administración, propietarios de líneas de autobuses y empresarios locales por la obra, ahora concluida.

Acompañaron al jefe edilicio su esposa Lucy de Gattás, regidores del Cabildo local y miembros del consejo de administración de la central, cortó el listón inaugural y recorrió las modernas instalaciones de la terminal construida en 1980, la cual brindara servicio y conectividad a más de 40 mil usuarios.

Cabe mencionar que el presidente del Consejo de Administración de la Central de Autobuses de Victoria, José de Jesús Mora Herrera, reconoció la labor de gestión del alcalde Lalo Gattás por su insistencia e interés de mejorar las condiciones de desarrollo de la ciudad y bienestar de las familias victorenses.

EN LA UAT BUSCAN MEJORAR GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR. – Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan un sistema de inteligencia artificial, basado en redes neuronales que busca optimizar la generación de energía solar, reducir los costos operativos de su producción y promover la sustentabilidad ambiental.

Dicho proyecto obtuvo el primer lugar en la categoría de posgrado en la etapa regional de la Expo Ciencias Tamaulipas 2026, logro que refrenda el compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado, por apoyar el talento de los estudiantes y el desarrollo de sus innovaciones con impacto social.

Esta tecnología, está diseñada para estabilizar la red eléctrica, reducir los elevados costos operativos de producción de las empresas generadoras y promover una verdadera sustentabilidad ambiental al disminuir el uso de fuentes contaminantes de emergencia en la región.