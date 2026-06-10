Fortalecen la actividad pesquera en Tamaulipas con financiamiento para la adquisición de motores

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Junio 10 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la actividad pesquera y mejorar las condiciones de trabajo de los productores del sector, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, sostuvo una reunión de trabajo con el residente estatal de FIRA, Abel Rojas Calderón, para dar inicio a un esquema de financiamiento dirigido a pescadores tamaulipecos.

Durante el encuentro, ambas instituciones acordaron conjuntar esfuerzos entre los programas estatales de apoyo y los mecanismos de crédito disponibles, con el propósito de facilitar la adquisición de motores fuera de borda para embarcaciones menores, una herramienta fundamental para incrementar la eficiencia y seguridad de las actividades pesqueras.

Este esquema permitirá complementar el apoyo que otorga el Gobierno del Estado, equivalente hasta al 50 por ciento del valor del motor, con opciones de financiamiento accesibles y adecuadas a las necesidades de los productores, reduciendo significativamente la aportación inicial requerida para la adquisición de estos equipos.

Antonio Varela Flores destacó que esta estrategia busca brindar mayores oportunidades de desarrollo a las familias que dependen de la pesca, fortaleciendo su capacidad productiva y contribuyendo al crecimiento económico de las comunidades costeras de Tamaulipas.

Asimismo, señaló que la coordinación entre el Gobierno del Estado y FIRA representa una alternativa viable para ampliar el acceso a herramientas y tecnología que permitan modernizar la actividad pesquera, elevar la competitividad del sector y generar mejores condiciones para quienes viven de esta importante actividad.

Con acciones como esta, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo sostenible del sector pesquero, promoviendo esquemas de apoyo que favorezcan la productividad, la inclusión financiera y el bienestar de las familias dedicadas a esta actividad.

Durante la reunión estuvieron presentes Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura; Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional, y Juan Báez Rodríguez, asesor de la secretaría.