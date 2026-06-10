Exhorta Salud a extremar cuidados de higiene para prevenir casos de miasis humana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 10 de 2026.- La Secretaría de Salud, mantiene la vigilancia epidemiológica ante la detección de casos de miasis humana en territorio nacional, y exhorta a la población a reforzar medidas preventivas, sobre todo las condiciones de higiene, y realizar un adecuado manejo en caso de presentar heridas.

La titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, solicitó a la población que, ante cualquier sospecha o presencia de síntoma como dolor intenso en alguna herida presentada o zona afectada, inflamación, supuración o secreción con mal olor, acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana para su debida atención, ya que la detección a tiempo marca la diferencia.

“Ante la detección de casos de gusano barrenador en el estado, principalmente en ganado bovino, es necesario incrementar los cuidados y poner especial atención cuando tenemos alguna herida para evitar la presencia de miasis humana, ya que la infección ocurre cuando la mosca llega a una herida abierta; en cavidades naturales como nariz, oídos, ojos, genitales; pero también debemos tener cuidado cuando hay una picadura de insecto”, señaló Hernández Campos.

Dijo que, a la fecha en Tamaulipas se ha detectado un caso clínico de miasis humana causada por el gusano barrenador en el municipio de Antiguo Morelos, paciente que se recuperó satisfactoriamente, y que gracias al trabajo coordinado con las dependencias correspondientes, se detectó de manera temprana y se implementaron los bloqueos sanitarios para su control y prevención.

El tratamiento para la recuperación de la miasis humana consiste en la extracción mecánica completa de las larvas, limpieza y eliminación de tejido muerto, dañado o infectado de la herida y se complementa con antibióticos si existe infección secundaria.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud, a través de la Dirección Estatal de Epidemiología, realiza la vigilancia en humanos para la detección y control de este tipo de padecimientos; y es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) quienes realizan la vigilancia sanitaria en animales, con el fin de prevenir y controlar riesgos zoosanitarios y de salud pública.