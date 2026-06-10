Autoriza la SET suspensión de clases en educación básica y media superior el jueves 11 de junio por inauguración del Mundial de Futbol

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 10 de junio de 2026..- El Gobierno del Estado de Tamaulipas informa a las madres, padres de familia y tutores que, con motivo del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las y los estudiantes de educación básica y media superior podrán permanecer en casa para disfrutar de este momento histórico junto a sus familias, sin que ello represente falta escolar ni afectación académica.

Esta disposición será aplicable únicamente durante la jornada del jueves 11 de junio, mientras que las actividades escolares se reanudarán con normalidad al día siguiente.

Es importante señalar que todas las escuelas y planteles educativos del estado permanecerán abiertos y brindarán sus servicios de manera habitual, para aquellas familias que decidan que sus hijas e hijos asistan a clases conforme a su horario regular.

La Copa Mundial representa uno de los acontecimientos deportivos, culturales y sociales más importantes del planeta y, para México, constituye un motivo de orgullo al ser nuevamente sede de este gran encuentro entre las naciones.

Para miles de niñas, niños y jóvenes será un momento que recordarán durante toda su vida. Será también una oportunidad para fortalecer el sentido de identidad, de pertenencia y de orgullo por nuestro país, al tiempo que conocen cómo el deporte puede convertirse en un lenguaje universal que une pueblos, culturas y generaciones.

Desde la visión humanista que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, la educación trasciende las aulas. También se fortalece en el hogar, en la convivencia familiar y en aquellas experiencias que permiten compartir valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, la inclusión, el esfuerzo, la perseverancia y el amor por México.

El deporte tiene la capacidad de inspirar, formar carácter y enseñar que los grandes logros sólo se alcanzan con preparación, constancia y trabajo colectivo; valores que forman parte del modelo educativo que impulsa nuestro estado.

La Secretaría de Educación solicitará a las y los docentes que asignen actividades académicas para las y los estudiantes que decidan permanecer en casa, dando el seguimiento correspondiente para garantizar la continuidad de sus aprendizajes sin afectar el desarrollo del ciclo escolar.

El Gobierno de Tamaulipas agradece la comprensión, el compromiso y la corresponsabilidad de madres y padres de familia, docentes, directivos y comunidad educativa, convencido de que educar significa formar personas libres, responsables, solidarias y comprometidas con su comunidad.

Cuando una niña o un niño aprende en la escuela y fortalece sus valores en el hogar, gana su familia. Cuando ganan las familias, gana Tamaulipas. Y cuando gana Tamaulipas, gana México.