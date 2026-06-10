Ajusta Gobierno del Estado jornada laboral por Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 10 de 2026.- Con motivo de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará este jueves en la Ciudad de México, el Gobierno del Estado de Tamaulipas autorizó ajustes en la jornada laboral de las y los servidores públicos de la administración estatal, informó Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración.

Manautou Galván detalló que el personal operativo podrá concluir sus actividades a partir de las 12:00 horas, mientras que las y los servidores públicos con nivel de jefatura de departamento y superiores podrán ausentarse temporalmente durante el desarrollo del partido inaugural, reincorporándose a sus labores una vez concluido el encuentro.

Precisó que esta disposición no aplicará en aquellas dependencias, organismos o áreas que, por la naturaleza de sus funciones, deban mantener su operación de manera permanente, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios y la atención a la ciudadanía.

Al referirse a la Copa Mundial FIFA 2026, la secretaria de Administración destacó que México se convertirá en el primer país en albergar tres ediciones de una Copa Mundial de Fútbol.

“Es una oportunidad para disfrutar de este acontecimiento, fortalecer la convivencia y unión en apoyo a la Selección Mexicana”, expresó.