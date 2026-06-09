Reúne Tamaulipas a jóvenes de todo México en el XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026

Tampico, Tamaulipas.- Junio 09 de 2026.- Con la participación de delegaciones provenientes de todo el país, integradas por cientos de estudiantes deportistas, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026 en la ciudad de Tampico.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, acompañado por el coordinador nacional de los CECyTE, Iván Flores Benítez, y la directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, dio la bienvenida a las y los participantes e inauguró la competición.

Destacó el compromiso de la administración estatal, liderada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, por impulsar el deporte y la educación, así como la importancia del deporte como herramienta para la formación integral de las juventudes.

“Tamaulipas los recibe con los brazos abiertos. Hoy celebramos la unión de jóvenes de todo México que comparten la pasión por el deporte, el respeto y la sana competencia. Que este encuentro sea una experiencia enriquecedora para todas y todos”, subrayó.

Por su parte, Claudia Anaya Alvarado agradeció el respaldo del Gobierno del Estado por hacer realidad este encuentro nacional y reconoció el trabajo coordinado de las dependencias estatales, los gobiernos municipales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como de las instituciones educativas y organismos participantes, cuyo esfuerzo permitió recibir a las delegaciones en condiciones óptimas para el desarrollo de las competencias.

Mientras que el coordinador nacional de los CECyTE resaltó la hospitalidad de las y los tamaulipecos y reconoció el esfuerzo organizativo realizado por el ITACE y las autoridades estatales. “Este encuentro representa los valores que distinguen a la comunidad CECyTE: disciplina, perseverancia, compañerismo y excelencia”, enfatizó.

El XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026 se efectuará del 8 al 12 de junio en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, y reúne a estudiantes deportistas de todo México, quienes competirán en diversas disciplinas, promoviendo la sana competencia, el trabajo en equipo, la inclusión y el sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad CECyTE.

Otras autoridades que asistieron a la ceremonia inaugural fueron la diputada local Yuridia Iturbe Vázquez; Manuel Alejandro Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas; y Olegario Muñiz Cura, comisionado de la DGETI en Tamaulipas, entre otras personalidades.