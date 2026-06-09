EstatalesPortada

Reitera Adriana Marcela Hernández Campos su compromiso con la salud de los tamaulipecos

28 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 9 de 2026.- La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, reiteró su compromiso de continuar trabajando en beneficio de la salud de las y los tamaulipecos, al tiempo que rechazó categóricamente los rumores sobre una supuesta renuncia al cargo que le fue conferido por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

La funcionaria aseguró que, permanece al frente de sus responsabilidades con la convicción de fortalecer las estrategias y programas orientados a mejorar la atención médica en la entidad, siempre en apego a los principios de servicio y cercanía con la población.

Hernández Campos destacó que, entre las prioridades de su gestión, se encuentra el reforzamiento de las acciones de promoción y prevención de la salud, consideradas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reducir la incidencia de enfermedades.

Asimismo, señaló que continuará impulsando acciones para acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan, especialmente en las comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad, garantizando una atención oportuna y de calidad.

Reiteró que seguirá trabajando de manera coordinada con las distintas áreas del Sector Salud para consolidar los avances alcanzados y cumplir con el compromiso de brindar bienestar a las familias tamaulipecas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y refrendó su disposición de seguir sirviendo a Tamaulipas con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio.

28 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Tamaulipas consolida su liderazgo en energías renovables con nueva inversión eólica en Mier

51 min ago

Reconoce SEGOB a Américo Villarreal por impulsar una agenda de paz, bienestar y desarrollo humanitario

60 min ago

Entrega la UAT certificaciones a productores de la Cuera Tamaulipeca

1 hora ago

Adolescentes en conflicto con la Ley Penal elaboran y donan mobiliario de creación artística a Jardín de Niños de Güémez

1 hora ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button