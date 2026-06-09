Reconoce SEGOB a Américo Villarreal por impulsar una agenda de paz, bienestar y desarrollo humanitario

-Tamaulipas es pionero y referente nacional en la elaboración y entrega de Diagnósticos de Seguridad Humana

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 09 de 2026.- Al presidir la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró el compromiso de Tamaulipas para acompañar con todas sus fortalezas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su objetivo de pacificar y construir un mejor país para todos, “para que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera en esta gran transformación”, dijo.

Durante el evento celebrado en el Salón Independencia, la directora general de Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, Laura Angélica Cordero Callejas, hizo un reconocimiento al liderazgo y compromiso del gobernador Américo Villarreal para impulsar la agenda de paz, bienestar y desarrollo comunitario, ya que Tamaulipas es pionero y referente a nivel nacional al entregar siete Diagnósticos de Seguridad Humana, elaborados en los municipios que conforman el Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, con el apoyo de investigadores de El Colegio de Tamaulipas.

“Hoy, gratamente, Tamaulipas reafirma su compromiso con una visión de seguridad enfocada en la prevención y en la participación social”, expresó la representante de la Secretaría de Gobernación.

Ante la presencia de 18 presidentas y presidentes municipales, funcionarios estatales, legisladores locales y federales, así como representantes del sector empresarial, académico, religioso y de la sociedad civil, el gobernador tomó protesta al Consejo de Paz y Justicia Cívica del municipio de Güémez y a la asociación civil Juventud por Cristo, quienes se integran al Consejo Estatal.

Agregó que en Tamaulipas se da cabal cumplimiento a la atención de las causas generadoras de violencia, donde la promoción de la cultura de paz y la reconstrucción del tejido social constituyen pilares fundamentales de la estrategia de transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Como a ella, a nosotros lo que nos interesa es la construcción de la paz y encontrar este camino en nuestra sociedad y en Tamaulipas; constituir un verdadero Estado de Derecho y una sociedad que se distinga por su convivencia ordenada, solidaria y cada vez más justa”, dijo.

Al dar la bienvenida al evento, Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno y secretario ejecutivo del Consejo, explicó que este órgano representa un espacio de diálogo, coordinación y corresponsabilidad, donde convergen los esfuerzos institucionales y ciudadanos para impulsar acciones que beneficien a las familias tamaulipecas.

Asimismo, señaló que representa una valiosa oportunidad para evaluar avances, compartir experiencias y fortalecer estrategias que permitan seguir consolidando entornos de paz, respeto y desarrollo para todas y todos.

Por su parte, Arlet Fuentes Gallegos, Secretaria Técnica del Consejo, dio a conocer los avances alcanzados durante los primeros tres meses de trabajo, en los que se recorrieron 27 colonias en nueve municipios que integran el Consejo Estatal, alcanzando un total de 4,724 tamaulipecas y tamaulipecos.

Agregó que ahora se da paso a una nueva etapa en la que se pondrán en marcha las acciones derivadas de los planes de trabajo de los consejos municipales, articulando esfuerzos y sumando las fortalezas, capacidades y servicios de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, de organismos de la sociedad civil, del sector académico y empresarial, así como de asociaciones religiosas e incluso con la OMS, la UNAM y la propia Secretaría de Gobernación, en materia de prevención de la violencia familiar.