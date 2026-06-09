Reconoce Federación estrategia “Cero Rechazo” en la atención del cáncer de la mujer en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Director del Programa Cáncer de la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva, Ricardo García Gaeta, hizo un reconocimiento a la Secretaría de Salud por la atención y la aplicación de la estrategia “Cero Rechazo” en las UNEMES DEDICAM de Tamaulipas.

En el marco de la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Cáncer de la Mujer, presidida por la titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, se presentaron también los acuerdos y estrategias para que cada paciente con cáncer de mama y cuello uterino, reciba atención integral en cualquier unidad de salud, independientemente de su derechohabiencia y bajo la estrategia antes mencionada.

“Dos de los retos más grandes de salud pública por los que el gobernador, Américo Villarreal Anaya trabaja comprometido con la prevención y atención oportuna, y los aquí presentes somos los responsables de respaldar este compromiso a través de la intensificación de acciones y unir voluntades para cumplir con esta tarea”, dijo en su intervención Hernández Campos.

Destacó que en un esfuerzo conjunto entre las instituciones del Sector Salud y para seguir con la lucha contra estos padecimientos, que se mantienen como la primera causa de muerte por neoplasias en mujeres mayores de 25 años, no se bajará la guardia en la prevención, detección y atención, y para ello se deberán duplicar los servicios de mastografía, ultrasonido, laboratorio, colposcopías, entre otros.

En la reunión, se presentó la capacidad instalada y productividad de las unidades que conforman el Sector Salud, las cuales sumaron 79 mil acciones realizadas en el 2025 y consisten en la realización de exploraciones clínicas de mama, mastografías, citologías de cuello uterino y aplicación de pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH).

Entre los acuerdos establecidos en esta primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Cáncer de la Mujer, destaca el incrementar la cobertura de vacunación contra el VPH; reforzar la campaña “Cero Rechazo” para garantizar el acceso de las usuarias al tamizaje de VPH de alto riesgo y al tamizaje de cáncer de mama en las unidades del Sector; así como implementar la estrategia “Si tú no puedes, nosotros vamos” para acercar los servicios, insumos y campañas a todos los rincones de Tamaulipas.

En esta reunión destacó la asistencia del coordinador Estatal de Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar; el subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, así como la Directora de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado; y la Directora de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, entre otros servidores públicos.