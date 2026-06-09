POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Candidatura del PAN en Tampico, un hueso duro de roer

El mayor descalabro sufrido por el PAN en la historia reciente, ocurrió el domingo pasado en Coahuila, donde no logro alcanzar el 3 por ciento de votación para obtener una curul, y lo peor del caso fue que perdió su registro local, y con ello sus prerrogativas. Por soberbia, o quizá arreglos inconfesables, no quiso celebrar alianzas con otros partidos, esa fue iniciativa de su dirigente nacional Jorge Romero Herrera. Así que, abusados en Tamaulipas, ahora que están en puerta los comicios federales y locales de 2027.

Por ahora, los panistas de Tampico, aun no deciden, y tienen varias cartas con las cuales jugar a ganar la presidencia municipal. Jesús Nader encarna el triunfo seguro, pero sería su tercera vez en el ayuntamiento, mientras que los tres adversarios para Nader en círculos internos del PAN, que hasta ahora han asomado la cabeza, son buenas cartas sin duda.

Aunque el exalcalde asegura experiencia con resultados en ese cargo, por ahora la moneda está en el aire con 3 opciones contrarias, éstas son: Rosa María González Azcárraga, Germán Pacheco Díaz y Edmundo “Món” Marón Manzue y la reelección de Mónica Zacil Villarreal Anaya.

La contienda que en 2027 se dará en las urnas no será fácil para el PAN, pese a tener un lugar en la historia del poder del Puerto Jaibo. La actual presidenta municipal, Mónica Villarreal, del partido Morena, cuenta con buen cartel en su desempeño, y los ciudadanos de cualquier municipio y de cualquier estado, seguramente les da confianza que los gobierne un alcalde consanguíneo al gobernador, por lo que esto representa en resultados de su gestoría.

Las nuevas reglas del juego político, donde el nepotismo no debe tener lugar, entran en vigor hasta 2030, de tal manera que no debe haber impedimento para la reelección, sobre todo si los tampiqueños ven con buenos ojos la permanencia de Mónica Villarreal al frente del destino del Puerto de Tampico. Así estaba previsto hasta antes de la reforma, para la que faltan aún 4 años para ponerla en ejercicio, legalmente.

Moralmente una parte del morenismo, se siente comprometido a seguir el rumbo que desde ahora marcó la presidenta, un rotundo no al nepotismo. Pero legalmente no existe impedimento para la reelección de Mónica Villarreal.

La continuidad de Morena en el gobierno del Puerto Jaibo es muy posible, sobre todo cuando hacia el interior del círculo panista no hay hasta ahora acuerdos en el tema de la sucesión. Además, las circunstancias actuales de competencia interna, obligan a Chucho Nader a abrirse paso a codazo limpio dentro de su partido, eso en caso de no actuar oportunamente la cúpula nacional, la fractura interna sería lo peor que le pudiera pasar al Partido Azul.

Lo cierto es que la competencia entre MORENA y el PAN, para lograr un triunfo en 2027 será una de las más cerradas, quizá a Nader no le interese competir llevando como adversaria a la actual alcaldesa, pero a los panistas doctrinarios, que tienen historia, que constituyeron ellos o sus antepasados los cimientos de Acción Nacional, no se ven dispuestos a sacar bandera blanca, por el contrario, se ven dispuestos a luchar por lo que construyeron, tardaron más de medio siglo para obtener su primera victoria, para abandonarla ahora.

En fin, el panorama se torna interesante, veremos que resulta en el desenlace final de esta etapa política.

EL ESTILO DE GOBERNAR DE GATTÁS. – El alcalde Victoria, Lalo Gattás es muy diferente al perfil de sus antecesores. Los ediles de la capital tamaulipeca, siempre pusieron tanta o más atención a la proyección política que a los hechos, a las obras, que desde luego se hacían y cumplían con el Plan Municipal de Desarrollo en acato a la ley. Pero su presencia física en los alrededores del Palacio de Gobierno y sobre todo la celebración de ceremonias donde se pronunciaban discursos con los que mantenían el interés ciudadano era obligada su inclusión en la agenda cotidiana.

Los comunicados de prensa de la actual administración cotidianamente reportan la instalación de nuevas luminarias en el alumbrado público, por ejemplo ahora dio a conocer la instalación de dos mil lámparas de las 5 mil que tiene proyectadas. En otras ocasiones son metros cuadrados y más metros de pavimentación-

En conclusión, Gattás habla poco y actúa más, y sus mensajes son sustanciales, es decir reporta acciones contundentes, construcción de bardas y aljibes en escuelas, por citar un ejemplo, metros de construcción, número de baches tapados, metros cuadrados de pavimentación, etc.

Es su estilo, y todo indica que satisface a los ciudadanos, seguramente, de no ser así, no lo hubieran reelegido.

DESTACA ALUMNA DE LA UAT COMO TALENTO MATEMÁTICO. – En el marco de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas da brillo a la casa de estudios y a nuestra entidad, al lograr la medalla de plata en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, evento celebrado del 31 de mayo al 5 de junio, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La protagonista de esta proeza, es la estudiante Yasuriana Villazana López, quien obtuvo la medalla de plata del referido concurso nacional. Estos resultados llenan de satisfacción a la Universidad, y fueron motivo de reconocimiento por parte del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, quien, en ese marco, reiteró su compromiso de continuar generando oportunidades, que impulsen el talento estudiantil y fortalezcan una formación integral basada en la excelencia académica.

Los resultados alcanzados por la joven estudiante, demuestra el trabajo conjunto entre institución, docentes, asesores y familias, así como del esfuerzo y la determinación de ella misma. Yasuriana Villazana López es alumna de cuarto semestre de bachillerato de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), y representó dignamente a la máxima casa de estudios en la categoría Nivel II, correspondiente a preparatorias, destacando entre las jóvenes con mayor talento matemático del país.