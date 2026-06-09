Mejoran lluvias niveles de almacenamiento en presas de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 09 de 2026.- Las lluvias registradas recientemente en distintas regiones del estado han favorecido la recuperación de importantes cuerpos de agua y mejorado las condiciones de almacenamiento en las principales presas de Tamaulipas, informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

El funcionario destacó que el sistema lagunario del sur de la entidad presenta una condición histórica al ubicarse por arriba del 100 por ciento de su capacidad de almacenamiento, situación que garantiza la seguridad hídrica en la región.

Asimismo, señaló que el incremento en los escurrimientos del río Guayalejo está generando aportaciones significativas a la presa Ramiro Caballero, donde actualmente ingresan alrededor de 100 metros cúbicos por segundo. De igual forma, la presa Emilio Portes Gil recibe aproximadamente 6 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a la Presa Vicente Guerrero, indicó que continúa recibiendo aportaciones y mantiene un volumen superior a los mil millones de metros cúbicos, equivalente a más del 60 por ciento de su capacidad.

Respecto a las presas internacionales La Amistad y Falcón, explicó que aunque los incrementos registrados han sido mínimos, los volúmenes disponibles permiten garantizar el abastecimiento para uso público urbano en los municipios que dependen de estas fuentes.

Quiroga Álvarez destacó que estas condiciones han permitido que en el centro y sur del estado se desarrollen los dos más recientes ciclos agrícolas con riego completo y sin restricciones.

No obstante, precisó que la situación en la zona norte continúa siendo distinta, ya que el Distrito de Riego 025 permanece sin disponibilidad de agua para riego agrícola, mientras que el Distrito de Riego 026 mantiene condiciones favorables para la actividad productiva.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social mantiene un seguimiento permanente de las condiciones hidrológicas del estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad hídrica y garantizar un aprovechamiento responsable del agua.