Mantiene UT Matamoros abiertas sus preinscripciones con oferta académica innovadora

Matamoros, Tamaulipas.– Junio 09 de 2026.- La Rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros, Diana Masso Quintana, informó que continúa vigente el periodo de preinscripciones para el ciclo escolar que dará inicio en septiembre de 2026, ofreciendo a las y los jóvenes una amplia oferta educativa orientada a la formación tecnológica, la innovación y el desarrollo profesional, acorde con las necesidades actuales del sector productivo y social.

Indicó que, como parte de su compromiso con la educación incluyente y accesible, la universidad contará con turnos matutino y vespertino, además de las modalidades despresurizada y mixta, permitiendo que más estudiantes puedan continuar su preparación profesional de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.

Explicó que, dentro de su oferta académica de nivel Técnico Superior Universitario, la UT Matamoros pone a disposición las carreras de TSU en Automatización, Instalaciones Eléctricas, Infraestructura de Redes Digitales, Operaciones Logísticas y Comercio Exterior, Enseñanza del Idioma Inglés, Mantenimiento Industrial, Procesos Productivos, Moldeo de Plásticos, Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos, así como Robótica e Inteligencia Artificial.

Asimismo, mencionó que, en el nivel de ingeniería y licenciatura, las y los aspirantes podrán integrarse a los programas de Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Ingeniería en Logística Internacional, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Administración y la Licenciatura en Educación.

Anunció el arranque de un nuevo grupo de la Maestría en Tecnologías de la Información con Especialidad en Gestión de Proyectos, ampliando así las oportunidades de formación de posgrado para profesionistas interesados en fortalecer sus competencias en áreas estratégicas y de alta demanda.

Masso Quintana destacó que la institución continúa trabajando para brindar opciones educativas pertinentes, modernas y accesibles, manteniendo una cercanía constante con las y los jóvenes para acompañarlos en la construcción de su proyecto profesional y personal. Las personas interesadas pueden solicitar mayor información vía WhatsApp al número 868 810 7676, así como a través de la página web www.utmatamoros.edu.mx.

Estas acciones forman parte del impulso a la educación superior tecnológica que se fortalece con el respaldo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes continúan promoviendo mayores oportunidades educativas para la juventud tamaulipeca.