Llama Américo  a fortalecer un periodismo libre,  responsable y  comprometido con la verdad

–Propietarios y directivos de medios de comunicación de Tamaulipas fueron invitados a la Mesa de Paz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 08 de 2026.- Ante las amenazas de grandes estructuras dedicadas a sembrar dudas, a fabricar rumores, construir narrativas falsas e inundar los espacios digitales con contenidos destinados a confundir, es necesario un periodismo altamente propositivo, crítico y responsable, que se sustente en valores como la verdad, la unidad y el compromiso social, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Se necesita estar alertas, afinar los filtros que se requieren para distinguir la verdad del embuste, porque las noticias falsas también circulan como información; entonces, necesitamos que lo viral sea la verdad”, expresó.

En el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión y luego de presidir los trabajos de la Mesa de Paz, en la que por primera vez se contó con la asistencia de propietarios y directivos de medios de comunicación, el gobernador del Estado aseguró que es necesario combatir la mentira y la calumnia, ejercer sistemáticamente el derecho de réplica, tener una voz completa que preserve la credibilidad y jamás permita la degradación informativa de los trascendidos, del anonimato o de la insinuación desde la oscuridad o de intereses encubiertos.

“Necesitamos un periodismo que sea precisamente transformador, que eduque, que informe, que contraste posturas y que esté a la altura de su tiempo analítico; y todo es, lógicamente, un periodismo eminentemente libre y veraz”, indicó.

Américo Villarreal reiteró que en Tamaulipas la libertad de expresión cumple cabalmente su condición de imprescriptible y universal, y agregó que el gobierno humanista de la Cuarta Transformación reafirma, sin reserva, que se apega a ese mandato y vela por ese derecho y por la libertad, que es inherente a la labor que ejercen las y los periodistas.

Tras recordar el mensaje final de su Cuarto Informe de Gobierno, en el que convocó a promover el despertar de conciencias, el gobernador insistió en su llamado a seguir defendiendo este horizonte en expansión y la transformación que está en marcha en Tamaulipas, así como a seguir unidos y alertas para evitar la reacción de aquellos que pretenden la vuelta de privilegios y que, desde el anonimato y las noticias falsas, quieren que el tribunal impostor de las redes sociales les abra un nuevo espacio.

“Hagamos de la verdad, del buen ejercicio ético de la comunicación y de la libertad de expresión, un factor de cohesión social, de pertenencia y de diálogo sincero”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Gerardo Algarín Hernández, afirmó que una sociedad bien informada es, al final, la mejor obra que un gobierno pueda ayudar a construir, y reiteró que los medios de comunicación de Tamaulipas cuentan con un gobierno que respeta su trabajo y se ocupa de su seguridad.

“Hoy los medios son el puente real entre lo que un gobierno hace y lo que la gente alcanza a saber. Sin ese puente, hasta el mejor resultado se queda mudo; por eso, para nosotros la comunicación es un asunto de fondo”, dijo.

Agregó que Tamaulipas vive un momento que vale la pena contar bien, y si durante años se habló de este estado por sus heridas, hoy se puede hablar de él por sus resultados.

“Y no lo digo como una frase más del discurso; lo digo porque son cosas que se ven y se pueden medir. La seguridad mejoró y hay datos que lo sostienen. La obra pública se nota en carreteras y en infraestructura, y hay una obra en especial que en Tamaulipas se entiende como legado de dos generaciones: la del agua; porque la empezó un Villarreal hace décadas y la está completando otro el día de hoy”, apuntó.

Durante este encuentro, se contó con la asistencia de las y los secretarios del gabinete estatal, quienes interactuaron con los directivos de medios de comunicación y expusieron las diversas acciones de cada una de sus dependencias.