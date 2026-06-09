Gradúa Tecnológico de El Mante una nueva generación para el desarrollo regional

El Mante, Tamaulipas.- Junio 09 de 2026.- El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) entregó a la sociedad 85 jóvenes profesionistas de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería Química, como parte de la generación 2021-2026.

En representación de Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Héctor Manuel Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión, felicitó a las y los graduados y reiteró el compromiso del Gobierno estatal con la educación superior de calidad que se imparte en el tecnológico.

“Reconozco el liderazgo firme, visionario y humano del director de esta gran institución, que, bajo su guía, no solo ha mantenido su excelencia académica, sino que sigue consolidándose como un centro de desarrollo e innovación para toda la región cañera. También felicitamos y reconocemos a los padres de familia, quienes fueron parte esencial para que hoy ustedes sean profesionistas ejemplares para Tamaulipas”, recalcó.

Por su parte, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director de la institución, exhortó a las y los jóvenes a cumplir sus metas, a no rendirse ante circunstancias adversas y a luchar siempre por sus sueños.

“Sabemos del gran trabajo que ha emprendido el Gobierno humanista del Dr. Américo Villarreal Anaya para impulsar la educación de Tamaulipas y del respaldo de nuestro secretario, Miguel Ángel Valdez García”, subrayó.

Entre las autoridades presentes también estuvo la presidenta municipal de El Mante, Patricia Chío de la Garza, quien deseó el mayor de los éxitos profesionales a las y los egresados y reiteró que este momento tan importante es el resultado de años de esfuerzo, dedicación, constancia y compromiso.