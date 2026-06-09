Entrega la UAT certificaciones a productores de la Cuera Tamaulipeca

Tula, Tamaulipas.- 9 de junio de 2026.- En un paso fundamental para la preservación de la identidad cultural y el impulso al desarrollo económico regional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la entrega de certificaciones de Indicación Geográfica Protegida a productores artesanales de la Cuera Tamaulipeca.

El evento estuvo presidido por el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado; la coordinadora divisional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Roxana Aguirre Elizondo; la subsecretaria estatal para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero; y el presidente municipal de Tula, René Lara Cisneros.

Durante su mensaje, el rector destacó que este logro inédito a nivel nacional es un orgullo para la comunidad académica. Resaltó que la UAT consolida así su madurez estructural, respaldada por un equipo profesional de diversos centros de investigación que posee la capacidad de otorgar el aval técnico y las certificaciones que demandan los sectores productivos.

Subrayó que la entrega de estas certificaciones, gestionada por el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), reafirma el compromiso de la Universidad por colaborar en proyectos estratégicos con el objetivo de detonar la producción local e impulsar la economía regional.

Finalmente, agregó que, mediante esta comunión de esfuerzos entre academia, gobierno y productores, la UAT dará seguimiento a futuras agendas internacionales con el fin de abrir canales de comercialización global para los productos de Tula, Tamaulipas.

Por su parte, Roxana Aguirre Elizondo, quien asistió en representación del titular del IMPI, Vidal Llerenas Morales, señaló que esta entrega consolida un esfuerzo conjunto que otorga una protección jurídica formal para salvaguardar el valor cultural y el linaje de las generaciones de artesanos locales.

Asimismo, reconoció el empuje del gobierno y el soporte técnico brindado por la UAT, apuntando que la política federal prioriza el trabajo directo en territorio con las comunidades.

Durante su intervención, Mariana Álvarez Quero, en nombre de la Secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, relató que, ante la iniciativa del gobernador Américo Villarreal por proteger la prenda artesanal, el respaldo inmediato de la UAT fue crucial para acelerar el proceso de estas certificaciones. Finalmente, felicitó a los productores y destacó que este distintivo eleva a la Cuera Tamaulipeca a un estándar de calidad histórico.

Como parte central del evento, el rector Dámaso Anaya y el alcalde René Lara Cisneros entregaron un total de siete certificaciones a las familias productoras consolidándose un padrón regulado bajo los lineamientos de la Indicación Geográfica Protegida, beneficiando de forma directa a la economía del municipio de Tula y fortaleciendo la cadena de valor de la emblemática prenda tamaulipeca.

La exposición de motivos del proyecto estuvo a cargo del director del CINOTAM, Adán Hugo Silva Lavín, quien destacó el soporte técnico y de gestión para alcanzar este distintivo.

El presidente municipal dio el mensaje de clausura y agradeció el respaldo de la UAT y de las autoridades estatales y federales para dar un justo reconocimiento al talento y legado de los artesanos de este Pueblo Mágico.