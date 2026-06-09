Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipas esta con Américo

*Envía el gobernador saludos al Altiplano y a la región centro

Gobernador, Gobernador, Gobernador, Gobernador, Gobernador, así todas y todos en coro alabaron al Señor Gobernador Américo Villarreal Anaya, en los Honores a la Bandera de este lunes celebrado en Palacio de Gobierno.

Que se escuche fuerte, que se escuche bien y que se escuche en todo Tamaulipas que el gobernador Américo Villarreal Anaya no está solo, pues cuenta con un fuerte respaldo político en todo el estado. Diversos representantes de los tres niveles de gobierno así lo han expresado su apoyo político popular incondicional a su gestión, destacando los siguientes puntos clave:

Posicionamiento oficial: El mandatario estatal, su gabinete y el partido Morena han emitido comunicados en defensa de su administración, llamando a la ciudadanía a no dar crédito a señalamientos sin sustento.

Apoyo de todos los municipios del estado: Alcaldes de la entidad, como Mónica Villarreal Anaya de Tampico; Erasmo González Robledo de Madero; Armando Martínez Manríquez de Altamira; Paty Chío de El Mante; Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez de González; Carmen Lilia Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo; Ernestina Perales Ortiz de Camargo; Nataly García Díaz de Díaz Ordaz; Beto Granados de Matamoros; Lalo Gattás de Victoria; Beto Hinojosa de Casas; José Lorenzo Morales Amaro de Güemez, Corina Esther Garza Arreola de Jiménez; Glynnis Georgina Jiménez Vázquez de Soto La Marina y sobre todo los de la región del altiplano tamaulipeco, entre ellos, podemos citar a: Rene Lara Cisneros de Tula; Maricela Rodríguez González de Bustamante; Sindy Paouleth Monita Ramírez de Palmillas; Manuel Báez Martínez de Jaumave, entre otros más, han refrendado su respaldo al gobernador, resaltando el trabajo coordinado y los apoyos brindados a la población.

Tan solo en esta región semiárida las y los ediles han manifestado su total respaldo al mandatario estatal y reconocen su labor, haciendo notar que esta región de la Sierra Madre Oriental se ha visto muy beneficiada con obras del gobierno estatal y sobre todo los proyectos estratégicos establecidos por el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en diferentes rubros, y que son promovidos directamente por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

También hemos visto que todo el gabinete Americanista viene cerrando filas en su jefe inmediato AVA, donde se escucha decir que: “Hoy más que nunca, expreso mi respaldo a nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya.

Quienes conocemos su integridad, su calidad humana y su compromiso con Tamaulipas sabemos que su actuación siempre ha estado guiada por los principios de transparencia, legalidad y respeto a las instituciones.

Las y los tamaulipecos confiamos plenamente en nuestro gobernador. Confiamos en su liderazgo, en su honestidad y en su profundo amor por esta tierra. Su compromiso con la transformación, con la verdad y con la rendición de cuentas siempre ha quedado demostrado con hechos.

Saludos de Américo al altiplano y región centro

Por cierto, la tarde de este martes, durante nuestra visita a Palacio de Gobierno como de costumbre, nos tocó coincidir y al vernos en nuestra chamba de informar como siempre con el momento en que el Gobernador Américo Villarreal Anaya se disponía a retirarse luego de sostener diversas reuniones privadas. Al estrechar nuestro saludo, el gobernador nos expresó que a través de este espacio enviaba un saludo muy cordial a las y los pobladores del Altiplano Tamaulipeco, una región, por la cual el mandatario tamaulipeco guarda un afecto muy especial. Asimismo a los de la región centro, como Güemez, Padilla, Casas y Llera, los que siempre se han manifestado en su favor y lo han apoyado en todo. Desde siempre el altiplano y la región centro del estado han estado a favor de Américo.

Y remató el gobernador este encuentro que tuvimos directamente con él diciéndome: Que se dejen de cuentos, vamos a seguir adelante, aquí todos nos conocemos y sabemos todos quien es quien. Vamos pa’ delante.

NOTAS CORTAS

1.- Será cierto lo que se dice allá en Miquihuana que, Roque es un tipo tan presumido, pero tan presumido que el día de su cumpleaños, acostumbra a enviarle una tarjeta de felicitación a su mamá. ¿Sera?

2.- Te guste o no te guste, sobre todo a los enemigos de la 4T en Tamaulipas, hay gobernador para rato y hasta se afirma que va a poner sucesor o sucesora en el 2028, por lo que ya vemos por ahí dos ternas, una de hombres y otra de mujeres. Así que pendientes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.