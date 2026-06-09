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Amplía Gobierno de Américo atención médica al consolidar red hospitalaria

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Junio 09 de 2026.- El Gobierno de Américo Villarreal Anaya está consolidando la red hospitalaria con mejor infraestructura, logrando así ampliar la atención médica en todas las regiones de Tamaulipas.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya mencionó que gracias a la visión humanista de esta administración estatal y del trabajo coordinado con la Federación, se ha invertido en infraestructura de salud y hospitalaria, reactivando hospitales como el de Matamoros, Tampico y en breve la puesta en marcha del nuevo Hospital General de Ciudad Madero.

“Con recursos federales y estatales, se pueden realizar grandes obras de infraestructura, además de impulsar la modernización del estado y el bienestar de las y los tamaulipecos”, refirió el Secretario.

Señaló que la infraestructura hospitalaria representa una de las principales prioridades de la actual administración, ya que contribuye a mejorar las condiciones de salud de la ciudadanía y a reducir la necesidad de traslados a otras entidades para recibir atención especializada.

Cepeda Anaya agregó que estas acciones permiten fortalecer los servicios médicos, brindando hospitales de calidad a la población y garantizando espacios dignos, funcionales y equipados para dar una mejor atención a las familias tamaulipecas.

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