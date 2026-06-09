Adolescentes en conflicto con la Ley Penal elaboran y donan mobiliario de creación artística a Jardín de Niños de Güémez

-Durante los últimos nueve años los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes han participado en “Somos el Cambio”.

Güémez, Tamaulipas.- Junio 09 de 2026.- Atendiendo la convocatoria nacional del programa ‘’Somos el Cambio’’ 2026 adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas privativas de la libertad elaboraron 12 tripiés para pintar con sus respectivos bancos de madera, mobiliario que fue donado al Jardín de Niños “Nemesia Mansilla” ubicado en el municipio de Güémez.

Los artículos fueron recibidos por personal docente, directivo, padres de familia y estudiantes de esta institución educativa, siendo estos últimos quienes externaron mayor entusiasmo por el donativo.

“Fue sorpresa porque ellos no sabían lo que venían a entregar, y alegría porque es un material que a ellos les va a servir para sus clases, es algo que a ellos les gusta mucho hacer, pintar”, declaró la directora del plantel, Wendy Saldierna Martínez.

Agregó, es la primera vez que reciben un donativo por parte del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, por lo que agradeció a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) por implementar estos proyectos que a la par de contribuir a la reinserción social de menores de edad, benefician a la comunidad.

Por su parte, la titular de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la SSPT, Maribel Leticia García Barrientos, comentó que el proyecto fue elaborado por siete adolescentes, quienes tomaron un curso de carpintería impartido por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

Destacó, en los nueve años consecutivos en los que los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes han participado en ‘’Somos el Cambio’’, Tamaulipas ha obtenido el primer lugar, siendo el centro de Reynosa el ganador de la última edición, por lo que actualmente, los cinco centros de la entidad se encuentran trabajando en sus proyectos sociales en busca de repetir el triunfo para Tamaulipas